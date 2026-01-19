Kritiek op Peter Gillis-parken en F35's in het donker: dit gebeurde vandaag

Kritiek op Peter Gillis' plannen voor negen vakantieparken in Kroatië en F35-gevechtsvliegtuigen die 's avonds gaan oefenen boven Brabant. Dit zijn de verhalen die je deze maandag gelezen moet hebben.

F35-gevechtsvliegtuigen van vliegbases Volkel en Leeuwarden gaan in januari en februari 's avonds oefenen boven Brabant. De vluchten vinden plaats van maandag tot donderdag tot elf uur in de avond, terwijl op vrijdagen alleen overdag wordt gevlogen. Deze nachtvluchten zijn essentieel voor de training van piloten en grondpersoneel. Lees hier meer details:

Lees ook F35's oefenen komende weken in het donker boven Brabant

Een 46-jarige man uit Geldrop staat terecht voor de vermeende verkrachting van zijn ex-partner na een ruzie om hun kinderen. Het Openbaar Ministerie eist 42 maanden celstraf, waarvan 12 voorwaardelijk. De twee lezingen van het incident lopen sterk uiteen. Hier lees je meer over de rechtszaak:

Peter Gillis' plannen voor negen vakantieparken in Kroatië stuiten op verzet. Uit onderzoek blijkt dat enkele parken in Natura 2000-gebieden liggen en er nog geen vergunningen zijn afgegeven. Lokale media zijn kritisch over de plannen, die 'als een bom zijn ingeslagen'. Check hier het hele verhaal: