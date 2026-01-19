Bestuurder snelle Audi RS3 stapelt fout op fout: voertuig in beslag genomen

De politie heeft maandag een Audi RS3 in beslag genomen. De bestuurder ervan stapelde fout op fout. De afgelopen tijd lapte hij veel vaker de verkeersregels aan zijn laars. De man is aangehouden. De belofte dat hij een auto zou pakken die de politie niet bij kon houden, kon hij dus niet waarmaken.

De verkeerspolitie zag de man in zijn Audi RS3 rijden op de A2 bij Den Bosch. De bestuurder zag de politie en ging er met hoge snelheid vandoor. Na een korte achtervolging kon de politie de man aanhouden.

Hij wordt verdacht van het rijden onder invloed van verdovende middelen en het rijden met een ongeldig rijbewijs. Ook negeerde hij een rood licht en was het kenteken van de auto verlopen. Tevens betaalde hij geen wegenbelasting.

Al veel vaker aangehouden

Op Instagram zegt de politie dat de bestuurder (een 37-jarige man uit Zaltbommel) de afgelopen periode meerdere keren is aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs, het weigeren van een bloedproef en het rijden met een ongeldig rijbewijs.

Vorige week werd de man ook al aangehouden, toen rijdend in een andere auto. "Hij gaf toen aan de volgende keer een auto te gaan pakken die wij niet konden bijhouden", zegt de politie op Instagram. In die missie is hij dus niet geslaagd.