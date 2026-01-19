Brabantse bobsleeërs kunnen koffers pakken: deelname Winterspelen een feit

De twee- en viermansbob gaan allebei naar de Olympische Winterspelen in Cortina d'Ampezzo. De tweemansbob (met Jelen Franjic) voldeed al aan de eisen van NOC*NSF, maar voor de viermansbob was het nog afwachten. Maandag kwam voor Janko Franjic en Stephan Huis in ’t Veld het goede nieuws.

De viermansbob van stuurman Dave Wesselink miste afgelopen weekend de laatste wereldbekerwedstrijd, nadat ze vorige week waren gecrasht en op aanraden van de medische staf niet meededen aan de training van donderdag. Een trainingsrun is echter een vereiste om ook mee te doen aan de wedstrijd zelf.

Voor de laatste wereldbeker stond het team van Wesselink in de top twaalf van het klassement en daarmee voldeed het team aan de kwalificatie-eis, maar door het missen van de wedstrijd in Altenberg zakten ze buiten de veilige plekken. De bobsleebond BSBN droeg het team alsnog voor en die voordracht is positief beoordeeld door André Cats, de directeur topsport van NOC*NSF.

Hierdoor zijn Jelen en Janko Franjic uit Breda en Stephan Huis in ’t Veld uit Bergen op Zoom zeker van deelname aan de Winterspelen. Stuurman Wesselink reageert bij de NOS.

"Het is mooi dat onze potentie wordt herkend en erkend en ik kijk reikhalzend uit naar de baan in Cortina d'Ampezzo, om daar samen met Jelen Franjic in de tweemansbob en met Janko Franjic, Timme Koster en Stephan Huis in 't Veld Nederland te kunnen en mogen vertegenwoordigen."