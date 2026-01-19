Overval op tankstation Odiliapeel, dader dreigt met groot mes en pakt geld

Een tankstation aan de Oudedijk in Odiliapeel is maandagavond overvallen. Een medewerker werd met een groot mes bedreigd. De dader ging er met geld vandoor.

Volgens de politie kwam de dader rond kwart voor acht op een scooter en droeg hij een zwarte helm. De man had een blauw Nike-jack aan en droeg een zwarte broek met witte strepen.

De scooter was zilvergrijs/blauw en had geen kenteken. Volgens de bedreigde medewerker van het tankstation had de dader blauwe ogen.

De dader bedreigde de medewerker met een groot mes en ging er met geld vandoor. De politie onderzoekt de zaak.