'Efteling verbiedt medewerkers TikTok-video's te maken onder werktijd'

De Efteling heeft strengere regels ingesteld voor medewerkers als het gaat om het gebruik van sociale media onder werktijd. Sinds afgelopen weekend mogen werknemers niet meer zelf video's maken voor bijvoorbeeld TikTok en Instagram, meldt de doorgaans goed ingevoerde pretparkwebsite Looopings.

Ook thuis filmpjes maken in werkkleding mag niet meer. De afgelopen jaren gebeurde het steeds vaker dat medewerkers TikTok, Instagram, YouTube en andere social media gebruikten om zelf in de spotlights te staan. De Efteling wil echter 'voorkomen dat personeelsleden een attractie worden', schrijft de pretparkwebsite.

Een woordvoerder geeft in gesprek met Looopings aan dat het social media-beleid vooral werd vernieuwd 'om duidelijker te maken hoe collega's hun trots op het werk kunnen delen.'

Waar ligt de grens?

Dat gebeurde 'met het oog voor beleving en reputatie'. "We zijn blij met medewerkers die enthousiast zijn over werken bij de Efteling. Het beleid is er niet om hen te ontmoedigen, maar wel om aan te geven waar de grens ligt", zegt de woordvoerder.

"Alles wat wordt gedeeld, heeft invloed op de uitstraling en reputatie van de Efteling", valt te lezen in het nieuwe socialmediabeleid volgens Looopings.

De Efteling benadrukt dat medewerkers best mogen delen dat ze 'trots zijn op hun werk, maar dat content op sociale media de betovering van de Efteling niet mag doorbreken'. Daarom moeten filmpjes en foto's 'professioneel, representatief en passend' zijn.