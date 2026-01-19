Navigatie overslaan

Bijzonder lichtspektakel boven Brabant, noorderlicht met blote oog te zien

Gisteren om 22:29 • Aangepast vandaag om 07:33
Het Noorderlicht was maandagavond te zien in onder meer Nuenen. (Foto SQ Vision).
Het Noorderlicht was maandagavond te zien in onder meer Nuenen. (Foto SQ Vision).

Normaal gesproken zie je het noorderlicht alleen als je in het noorden van Scandinavië bent. Heel af en toe hebben we geluk dat het dichterbij te zien is. Maandagavond was het voor iedereen te zien, gewoon in Brabant.

Daan Daniëls

Op menig bucketlist staat het: het zien van het noorderlicht. Voor het zeldzame lichtverschijnsel moet je meestal naar Lapland of naar IJsland.

Maandagavond was zo'n verre reis helemaal niet nodig. Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, was in Brabant gewoon met het blote oog te zien. Van Odiliapeel tot Breda werden de meest prachtige foto's gemaakt.

Het noorderlicht ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsten.

Loon op Zand (foto: Anke Saat).
Het Noorderlicht was maandagavond te zien in onder meer Nuenen. (Foto SQ Vision).
Freek legde het noorderlicht vast in Nuland rond kwart voor elf maandagavond (foto: Freek Hubers).
Veghel (foto: Laura van de Louw).
De Moer (foto: Maarten Krul).
Het Noorderlicht in Odiliapeel (foto: Rochelle Moes).
Het Noorderlicht was maandagavond te zien in onder meer Nuenen. (Foto SQ Vision).
Cindy genoot van het noorderlicht op de Empelsedijk bij Den Bosch (foto: Cindy Duif).
Een fraai noorderlicht boven Beers (foto: Hennie Wouters).
Marcel zag noorderlicht vanaf de Hoevenseweg in Oisterwijk (foto: Marcel van Liempd).
Een mooi schouwspel boven Breda (foto: Letitia de Kruif en Luca Sanna)..
