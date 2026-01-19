Advertentie
Bijzonder lichtspektakel boven Brabant, noorderlicht met blote oog te zien
Gisteren om 22:29 • Aangepast vandaag om 07:33
Normaal gesproken zie je het noorderlicht alleen als je in het noorden van Scandinavië bent. Heel af en toe hebben we geluk dat het dichterbij te zien is. Maandagavond was het voor iedereen te zien, gewoon in Brabant.
Op menig bucketlist staat het: het zien van het noorderlicht. Voor het zeldzame lichtverschijnsel moet je meestal naar Lapland of naar IJsland.
Maandagavond was zo'n verre reis helemaal niet nodig. Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, was in Brabant gewoon met het blote oog te zien. Van Odiliapeel tot Breda werden de meest prachtige foto's gemaakt.
Het noorderlicht ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsten.
