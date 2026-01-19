Navigatie overslaan

Bijzonder: noorderlicht met blote oog te zien in Brabant

Gisteren om 22:29 • Aangepast gisteren om 23:53
Het Noorderlicht was maandagavond te zien in onder meer Nuenen. (Foto SQ Vision).
Normaal gesproken zie je het noorderlicht alleen als je in het noorden van Scandinavië bent. Heel af en toe hebben we geluk dat het dichterbij te zien is. Maandagavond was het voor iedereen te zien. Gewoon in Brabant.

Daan Daniëls

Op menig bucketlist staat het. Het zien van het noorderlicht. Voor het zeldzame lichtverschijnsel moet je meestal naar het noorden van Noorwegen gaan, of Lapland. 

Maandagavond was een verre reis helemaal niet nodig. Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, was in Brabant gewoon met het blote oog te zien. Bijvoorbeeld in Nuenen.

Het noorderlicht ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsten.

Het Noorderlicht was maandagavond te zien in onder meer Nuenen. (Foto SQ Vision).
De Moer (foto: Maarten Krul).
Odiliapeel (foto: Rochelle Moes).
Loon op Zand (foto: Anke Saat).
