Advertentie
Buren midden in de nacht hun huis uit om explosie bij game-winkel in Uden
Vandaag om 05:31 • Aangepast vandaag om 07:26
Bij de Player2 Geek & Gamestore aan de Sacramentsweg in Uden is maandagnacht ingebroken. Rond halfdrie 's nachts werd met een explosief een winkelruit vernield. Wat er precies is buitgemaakt, is nog niet bekendgemaakt.
De dader droeg op het moment van de inbraak donkere kleren, witte schoenen en reed op een scooter. Hij vluchtte richting de Neringstraat-Oost.
Agenten hebben de omgeving afgezet, zodat een explosievenspecialist onderzoek kon doen. Woningen boven de winkel werden uit voorzorg ontruimd.
Mensen die rond het tijdstip van de inbraak iets verdachts hebben gezien of camerabeelden van de omgeving hebben waarop iets opvallends te zien is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.
Advertentie
Advertentie