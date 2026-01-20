Auto botst op boom bij Helvoirt, verpakkingen van drugs en alcohol gevonden

Een automobilist is maandagavond gewond geraakt op de N65 bij Helvoirt. Hij raakte daar rond kwart voor twaalf van de weg en botste met de auto op een boom. Het slachtoffer liep onder meer hoofdletsel op en is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de rijbaan van Den Bosch richting Tilburg, vlakbij de Kreitestraat in Helvoirt. Een getuige verklaarde dat de automobilist voor de botsing over de weg slingerde.

In de auto werden verpakkingen van drugs en alcohol gevonden. De politie is een onderzoek gestart en is met de bestuurder meegegaan naar een ziekenhuis in Tilburg, waar bloed is afgenomen. Uit onderzoek moet blijken of de man daadwerkelijk onder invloed was. De N65 richting Tilburg werd na het ongeluk volledig afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.

De auto raakte bij de botsing op de N65 bij Helvoirt zwaar beschadigd (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).