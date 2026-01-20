Navigatie overslaan

Auto botst op boom bij Helvoirt, verpakkingen van drugs en alcohol gevonden

Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 07:15
In de op de N65 gecrashte auto werden verpakkingen van drugs en alcohol gevonden (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
In de op de N65 gecrashte auto werden verpakkingen van drugs en alcohol gevonden (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Een automobilist is maandagavond gewond geraakt op de N65 bij Helvoirt. Hij raakte daar rond kwart voor twaalf van de weg en botste met de auto op een boom. Het slachtoffer liep onder meer hoofdletsel op en is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de rijbaan van Den Bosch richting Tilburg, vlakbij de Kreitestraat in Helvoirt. Een getuige verklaarde dat de automobilist voor de botsing over de weg slingerde.

In de auto werden verpakkingen van drugs en alcohol gevonden. De politie is een onderzoek gestart en is met de bestuurder meegegaan naar een ziekenhuis in Tilburg, waar bloed is afgenomen. Uit onderzoek moet blijken of de man daadwerkelijk onder invloed was.

De N65 richting Tilburg werd na het ongeluk volledig afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.

De auto raakte bij de botsing op de N65 bij Helvoirt zwaar beschadigd (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De auto raakte bij de botsing op de N65 bij Helvoirt zwaar beschadigd (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Vanwege het ongeluk op de N65 bij Helvoirt werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Vanwege het ongeluk op de N65 bij Helvoirt werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.