Felle brand in binnenstad Tilburg: bewoner gewond, meerdere huizen ontruimd

Een appartement aan de Telefoonstraat in de binnenstad van Tilburg is maandagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Op dat moment was er nog iemand in het appartement aanwezig.

Deze bewoner was wakker geworden van de brand en wist net op tijd aan de vuurzee te ontsnappen. Ondanks pogingen van buurtbewoners om het vuur met brandblussers te bestrijden, kon niet worden voorkomen dat het appartement volledig uitbrandde.

De brandweer ontruimde vijf omliggende appartementen. Verschillende mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De bewoner die uit het brandende appartement ontsnapte, is met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Een kat die tijdens de brand verdween, is nog vermist. De hulpdiensten onderzoeken hoe het vuur kon uitbreken.