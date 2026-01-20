Navigatie overslaan

Felle brand in binnenstad Tilburg: bewoner gewond, meerdere huizen ontruimd

Vandaag om 06:51 • Aangepast vandaag om 07:18
De brandweer ontruimde naar aanleiding van de brand in Tilburg vijf appartementen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een appartement aan de Telefoonstraat in de binnenstad van Tilburg is maandagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Op dat moment was er nog iemand in het appartement aanwezig. 

Deze bewoner was wakker geworden van de brand en wist net op tijd aan de vuurzee te ontsnappen. Ondanks pogingen van buurtbewoners om het vuur met brandblussers te bestrijden, kon niet worden voorkomen dat het appartement volledig uitbrandde.

De brandweer ontruimde vijf omliggende appartementen. Verschillende mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De bewoner die uit het brandende appartement ontsnapte, is met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Een kat die tijdens de brand verdween, is nog vermist. De hulpdiensten onderzoeken hoe het vuur kon uitbreken.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de Telefoonstraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Ondanks pogingen van buurtbewoners om het vuur met brandblussers te bestrijden, kon niet worden voorkomen dat het appartement volledig uitbrandde (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De brandweer in de Telefoonstraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Hoe het vuur in het appartement aan de Telefoonstraat in Tilburg kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
