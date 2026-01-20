Dit noorderlicht was speciaal: 'Het viel allemaal goed'

Heb je het noorderlicht boven de provincie maandagavond gemist? Dan heb je écht pech gehad. Het was dit keer namelijk extra speciaal, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Er gaat soms tien jaar voorbij dat je dit niet ziet!"

Dat het noorderlicht maandagavond te zien was, kwam ook voor de weerkundigen van Weerplaza als een verrassing. "We wisten wel dat er een zonnevlam aan zat te komen, maar er was ingeschat dat die veel later de aarde zou raken", legt Van Bernebeek uit. "Eigenlijk deze dinsdagochtend pas." In plaats daarvan was het weerfenomeen om negen uur maandagavond al te zien. Heel goed te zien, zelfs. "Dat had te maken met de timing, tussen negen uur 's avonds en middernacht. Dan ligt het magnetisch veld het meest gunstig voor ons en kan dat het meest zuidelijk in Nederland komen. Daarnaast was het een heel heldere avond en nacht. Zeker boven Oost-Brabant was er nauwelijks bewolking."

De Kilsdonkse Molen in het noorderlicht, een plaatje (Willem-Mathijs van der Aa).

Het noorderlicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden van honderden kilometers per seconde botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer, op ongeveer honderd tot driehonderd kilometer hoogte. Door deze botsingen krijgen de deeltjes in onze atmosfeer een verhoogd energieniveau. Om van dit verhoogde energieniveau af te komen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht: het noorderlicht.

"Dinsdagavond moet je je er zeker niet op verheugen."

In Scandinavië ziet het poollicht er vaak groen uit. Daar bevind je je namelijk echt ónder het noorderlicht. In onze provincie kijken wij vaak schuin tegen de bovenkant van het noorderlicht aan. Dan is het licht vaak paars of roze-achtig. Maar dit keer waren er zowel helderroze als groene kleuren te zien. Ook dat is bijzonder, legt Van Bernebeek uit "Het viel allemaal goed, ditmaal. Er was een heel hoge snelheid van de deeltjes in de atmosfeer, meer dan 1200 kilometer per seconde. Normaal ligt dit rond de 600 of 700, het was nu dubbel zo hoog, dus! Dan zijn die deeltjes dynamisch en bewegen ze sneller. En er was geen maan aan de hemel te zien, daardoor zag je de kleuren veel beter. Dat helpt allemaal."

Robert legde het weerfenomeen vast bij de Groote Wielen in Rosmalen (foto: Robert de Gronckel).

Voor mensen die hopen dinsdagavond een nieuwe kans te krijgen om het noorderlicht vast te leggen heeft de weerman van Weerplaza een teleurstellende mededeling: de zonnevlam was deze ochtend al bijna voorbij en in de loop van de avond en nacht neemt de bewolking toe: "Dinsdagavond moet je je er dus zeker niet op verheugen."

Een kleurrijke nacht in Teteringen (foto: Remco Hop).

Magische lucht in Ravenstein (Frank van der Krabben)..

Het noorderlicht kleurde de hemel groen boven Nistelrode (foto: Natasja Kerkhof).