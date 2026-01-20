‘Mister Golfbad’ na 40 jaar met pensioen: 'We gaan Jan erg missen'
Hele generaties leerden van hem zwemmen in het Golfbad in Oss. Maar na ruim veertig jaar is Jan Middel gestopt. Hij is met pensioen. Het voelt als het einde van een tijdperk. Toch hoeven ze hem in het zwembad niet helemaal te missen. "Ik blijf hier gewoon nog zwemmen en koffie drinken met collega’s."
"Er zijn nu kinderen die mij vertellen dat hun ouders ook zwemles van mij hebben gehad. Op die momenten voel je je wel oud", vertelt Middel aan Dtv Nieuws. Hij begon in 1983 met het geven van zwemlessen. "Zo’n beetje heel Oss heeft zwemles van hem gehad", vult collega Dirk-Jan Smolders aan. "Jan is een enorm betrouwbare en loyale collega."
Middel blijft nog wel als vrijwilliger bij het zwembad actief, maar meer op de achtergrond. "Het contact met de kinderen en klanten ga ik het meest missen", vertelt hij. "Het geven van zwemles blijft het leukst om te doen. Daar zette ik me altijd voor tweehonderd procent voor in."
"Jan had vroeger bij het diplomazwemmen altijd de microfoon in de hand", blikt Smolders terug. "Dan sprak hij alle ouders op de tribune ook altijd even toe. Hij is de enige zwemleraar die van al zijn groepen cadeaus kreeg." Met een knipoog: "Dat doe ik hem nog niet na."
In zijn jaren bij het Golfbad maakte Middel alle verbouwingen mee en zag hij het zwembad veranderen, maar zelf bleef hij altijd. "Het is dichtbij huis en ik heb het hier altijd goed gehad met collega’s", legt hij uit. Wel is de manier van lesgeven door de jaren heen veranderd.
"Vroeger hadden kinderen een lintje om hun zwemkleding, zodat we konden zien op welk niveau ze zaten en bij welke groep ze hoorden", vertelt Middel. "Na tien lessen gingen ze dan over naar een andere leraar." Nu blijven leerlingen tot hun diploma bij dezelfde zwemleraar. "Dat is beter voor alle partijen."
"Wij gaan Jan ontzettend missen in het team", benadrukt Smolders. Middel reageert: "Maar ik blijf hier nog gewoon zwemmen en koffie drinken met collega’s."
Lof op sociale media
Op sociale media wordt Middel geroemd om zijn goede zwemlessen en zijn tomeloze inzet. "Wie uit Oss kent jou niet of heeft bij je gezwommen?", reageert Annelies. Zij noemt Middel ‘mister Golfbad’. "Sommigen denken zelfs dat je hier directeur bent!"
Merijan spreekt van een collega op wie je altijd kon rekenen. "Die altijd als eerste in het bad was en alles al klaar had, inclusief de koffie."
Danique noemt Middel ‘Golfbad-papa’ en Hans en Johnny bedanken hem voor alle fijne jaren samen in het bad. "Het was me een waar genoegen. Je bent een supercollega."