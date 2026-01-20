‘Mister Golfbad’ na 40 jaar met pensioen: 'We gaan Jan erg missen'

Hele generaties leerden van hem zwemmen in het Golfbad in Oss. Maar na ruim veertig jaar is Jan Middel gestopt. Hij is met pensioen. Het voelt als het einde van een tijdperk. Toch hoeven ze hem in het zwembad niet helemaal te missen. "Ik blijf hier gewoon nog zwemmen en koffie drinken met collega’s."

"Er zijn nu kinderen die mij vertellen dat hun ouders ook zwemles van mij hebben gehad. Op die momenten voel je je wel oud", vertelt Middel aan Dtv Nieuws. Hij begon in 1983 met het geven van zwemlessen. "Zo’n beetje heel Oss heeft zwemles van hem gehad", vult collega Dirk-Jan Smolders aan. "Jan is een enorm betrouwbare en loyale collega." Middel blijft nog wel als vrijwilliger bij het zwembad actief, maar meer op de achtergrond. "Het contact met de kinderen en klanten ga ik het meest missen", vertelt hij. "Het geven van zwemles blijft het leukst om te doen. Daar zette ik me altijd voor tweehonderd procent voor in."

"Jan had vroeger bij het diplomazwemmen altijd de microfoon in de hand", blikt Smolders terug. "Dan sprak hij alle ouders op de tribune ook altijd even toe. Hij is de enige zwemleraar die van al zijn groepen cadeaus kreeg." Met een knipoog: "Dat doe ik hem nog niet na."

"Wij gaan Jan ontzettend missen in het team."

In zijn jaren bij het Golfbad maakte Middel alle verbouwingen mee en zag hij het zwembad veranderen, maar zelf bleef hij altijd. "Het is dichtbij huis en ik heb het hier altijd goed gehad met collega’s", legt hij uit. Wel is de manier van lesgeven door de jaren heen veranderd. "Vroeger hadden kinderen een lintje om hun zwemkleding, zodat we konden zien op welk niveau ze zaten en bij welke groep ze hoorden", vertelt Middel. "Na tien lessen gingen ze dan over naar een andere leraar." Nu blijven leerlingen tot hun diploma bij dezelfde zwemleraar. "Dat is beter voor alle partijen." "Wij gaan Jan ontzettend missen in het team", benadrukt Smolders. Middel reageert: "Maar ik blijf hier nog gewoon zwemmen en koffie drinken met collega’s."