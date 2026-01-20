Kies je Kraker: de winnaars door de jaren heen
Kies je Kraker is de jaarlijkse strijd der titanen onder de carnavalsartiesten: wie maakt dé carnavalhit van het jaar? Want de act die er tijdens 3 Uurkes Vurraf met de titel vandoor gaat, wordt namelijk door het publiek gekozen. Kies je Kraker wordt sinds 2008 georganiseerd door Omroep Brabant en dat leverde een lange erelijst op.
In de weken voor carnaval kunnen artiesten hun potentiële kraker insturen, waarna uit honderden inzendingen door een deskundige jury 33 kanshebbers geselecteerd worden.
Zo gaat het stemmen:
In twee stemrondes bepalen Brabanders welk nummer er met de titel vandoor gaat. In de eerste ronde gaan de elf meest gekozen liedjes door naar de finale, waarin één nummer uiteindelijk de meeste stemmen krijgt.
De winnaar mag het nummer live zingen tijdens 3 Uurkes Vurraf, de officiële start van carnaval in Brabant. Daarnaast verdient de winnaar uiteraard eeuwige roem en een prachtige oorkonde. En vaak krijgen ze het ook iets drukker qua optredens met carnaval.
Ben je benieuwd wie de titel door de jaren heen heeft gepakt? Dit zijn de eerdere winnaars van Kies je Kraker:
2025: CV De Kapotte Kachels ft. René van Rooij – Dikke Pens (Clap Your Pens)
2024: CV de Wèggooiers – Nog Un Likkie!
2023: Gullie & Ladderfantje – Ladders Zat
2022: Twee Pinten – Bij ons staat op de keukendeur (speciale ‘allertijden’ editie)
2021: Geen uitreiking in verband met Covid-19
2020: Lamme Frans – Handjes handjes bloemetjesgordijn
2019: Veul Gère – Stripke veur
2018: Mosterd na de maaltijd – Hé Jacqueline
2017: Dorini’s – Den nonnen uit het Zuiden
2016: Vieze Jack – Captain Jack
2015: Johnny Gold – Houdoe heee
2014: Johnny Gold – Lalluh
2013: Dorini’s – Dina Dynamiet
2012: Niek en Danny – Hang de vlag uit
2011: Deurzakkers – Wij doen het licht wel uit
2010: Gebroeders Ko – Geef mij de sleutel van je voordeur
2009: Gebroeders Ko – Nie praten nie en nie zingen nie
2008: Alle 13 Jaanke – In ons Dafke
Liever alleen luisteren? Hieronder vind je de Spotify-lijst met alle eerdere winnaars van Kies je Kraker.