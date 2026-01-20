Kies je Kraker: de winnaars door de jaren heen

Kies je Kraker is de jaarlijkse strijd der titanen onder de carnavalsartiesten: wie maakt dé carnavalhit van het jaar? Want de act die er tijdens 3 Uurkes Vurraf met de titel vandoor gaat, wordt namelijk door het publiek gekozen. Kies je Kraker wordt sinds 2008 georganiseerd door Omroep Brabant en dat leverde een lange erelijst op.

In de weken voor carnaval kunnen artiesten hun potentiële kraker insturen, waarna uit honderden inzendingen door een deskundige jury 33 kanshebbers geselecteerd worden.

Zo gaat het stemmen:

In twee stemrondes bepalen Brabanders welk nummer er met de titel vandoor gaat. In de eerste ronde gaan de elf meest gekozen liedjes door naar de finale, waarin één nummer uiteindelijk de meeste stemmen krijgt.

De winnaar mag het nummer live zingen tijdens 3 Uurkes Vurraf, de officiële start van carnaval in Brabant. Daarnaast verdient de winnaar uiteraard eeuwige roem en een prachtige oorkonde. En vaak krijgen ze het ook iets drukker qua optredens met carnaval.

Ben je benieuwd wie de titel door de jaren heen heeft gepakt? Dit zijn de eerdere winnaars van Kies je Kraker:

2025: CV De Kapotte Kachels ft. René van Rooij – Dikke Pens (Clap Your Pens)