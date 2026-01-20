Navigatie overslaan

Kies je Kraker: de winnaars door de jaren heen

20 januari om 19:11 • Aangepast 20 januari om 21:30
C.V. De Kapotte Kachels ft. Rene van Rooij zijn uitzinnig na het winnen van Kies je Kraker (foto: EYE4images).

Kies je Kraker is de jaarlijkse strijd der titanen onder de carnavalsartiesten: wie maakt dé carnavalhit van het jaar? Want de act die er tijdens 3 Uurkes Vurraf met de titel vandoor gaat, wordt namelijk door het publiek gekozen. Kies je Kraker wordt sinds 2008 georganiseerd door Omroep Brabant en dat leverde een lange erelijst op.

In de weken voor carnaval kunnen artiesten hun potentiële kraker insturen, waarna uit honderden inzendingen door een deskundige jury 33 kanshebbers geselecteerd worden.

Zo gaat het stemmen:
In twee stemrondes bepalen Brabanders welk nummer er met de titel vandoor gaat. In de eerste ronde gaan de elf meest gekozen liedjes door naar de finale, waarin één nummer uiteindelijk de meeste stemmen krijgt.

De winnaar mag het nummer live zingen tijdens 3 Uurkes Vurraf, de officiële start van carnaval in Brabant. Daarnaast verdient de winnaar uiteraard eeuwige roem en een prachtige oorkonde. En vaak krijgen ze het ook iets drukker qua optredens met carnaval.

Ben je benieuwd wie de titel door de jaren heen heeft gepakt? Dit zijn de eerdere winnaars van Kies je Kraker:

2025: CV De Kapotte Kachels ft. René van Rooij – Dikke Pens (Clap Your Pens)

2024: CV de Wèggooiers – Nog Un Likkie!

2023: Gullie & Ladderfantje – Ladders Zat

2022: Twee Pinten – Bij ons staat op de keukendeur (speciale ‘allertijden’ editie)

2021: Geen uitreiking in verband met Covid-19

2020: Lamme Frans – Handjes handjes bloemetjesgordijn

2019: Veul Gère – Stripke veur

2018: Mosterd na de maaltijd – Hé Jacqueline

2017: Dorini’s – Den nonnen uit het Zuiden

2016: Vieze Jack – Captain Jack

2015: Johnny Gold – Houdoe heee

2014: Johnny Gold – Lalluh

2013: Dorini’s – Dina Dynamiet

2012: Niek en Danny – Hang de vlag uit

2011: Deurzakkers – Wij doen het licht wel uit

2010: Gebroeders Ko – Geef mij de sleutel van je voordeur

2009: Gebroeders Ko – Nie praten nie en nie zingen nie

2008: Alle 13 Jaanke – In ons Dafke

Liever alleen luisteren? Hieronder vind je de Spotify-lijst met alle eerdere winnaars van Kies je Kraker.

