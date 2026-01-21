‘Kruikensjaal hangt klaar’, nieuwe burgemeester van Tilburg wil de stad in

Slechts een kwartier voor het wereldkundig werd gemaakt, hoorde Fleur Gräper zelf dat ze de nieuwe burgemeester van Tilburg zou worden. Ze werd woensdagavond officieel geïnstalleerd en nu kan het echte werk beginnen. “Ik heb nooit gedacht dat ik het zou worden.”

Pieter Soethout & Marielle Bijlmakers Geschreven door

Maar ze werd het wel. Fleur Gräper, 51 jaar oud en tot afgelopen weekend woonachtig in Groningen. De stap naar het burgemeesterschap in Tilburg is letterlijk en figuurlijk groot. Maar toen Gräper en haar echtgenoot deze zomer een midweekje in Tilburg vertoefden, wisten ze het: “Dit is echt een leuke stad, hier voelen we ons thuis en hier willen we wel wonen.” Op een terrasje spraken Gräper en haar man met verschillende Tilburgers. En dat beviel goed. “Het was open zonder opdringerig te zijn en nieuwsgierig makend: net als Groningen is Tilburg een stad die nogal eens over het hoofd wordt gezien.” Eenmaal besloten dat het wel wat voor ze kon zijn, betekent dat wel dat het leven van het gezin Gräper flink gaat veranderen. En die boodschap was niet voor iedereen even makkelijk. “Mijn schoonouders in Groningen vinden het best wel ingewikkeld dat wij deze stap nemen”, zegt ze openhartig.

“Mijn kinderen vinden het lastig dat de hele wereld nu iets van hun moeder gaat vinden.”

Haar kinderen wonen niet meer thuis, gunnen het haar en zijn vooral trots. “Ze vinden het wel lastig dat de hele wereld nu iets van hun moeder kan gaan vinden. Misschien dat ze liever hadden gehad dat ik iets achter de schermen was gaan doen, maar mijn dochter zei laatst al: ‘Dat past ook niet bij jou’.”

Waar haar kinderen vooral naar uitkijken, is carnaval en ook de nieuwe burgemeester zelf heeft daar zin in. “We zijn allemaal vooral heel erg nieuwsgierig. Ik denk dat het vooral een hoop gezelligheid en tradities is. Ik denk alleen maar: kom maar op, ik heb er heel veel zin in.” Gräper weet zelfs al hoe ze verkleed gaat. “Ik geloof dat ik in een kiel moet, met mijn ambtsketting. De kruikensjaal hangt in ieder geval al klaar.”

“Ik was niet de meest voor de hand liggende kandidaat.”

De stap naar Tilburg blijft voor het gezin uit Groningen een grote. Toch hoorde Gräper van mensen in haar omgeving dat ze denken dat ze bij Tilburg past. “Misschien juist wel omdat het een ruige, ruwe stad is. Ik weet niet wat dat over mij zegt”, lacht ze. “Ik denk dat ik iemand ben die je verrast als je me leert kennen. Ik hoop de Tilburgers dus ook te verrassen.” Zelf was Gräper ook best verrast dat juist zij werd gekozen als nieuwe burgemeester. “Ik was niet de meest voor de hand liggende kandidaat”, zegt ze erover. Toen ze het wel werd, kreeg ze enorm veel reacties. “Ik denk dat mijn man toen best eens gedacht heeft: waar zijn we aan begonnen?” Er was namelijk nogal wat commotie rond de aanbeveling. Het besluit werd naar voren gehaald, omdat de naam van voormalig wethouder Esmah Lahlah gelekt werd als één van de sollicitanten. Dat betekende dat heel het proces in een stroomversnelling terechtkwam. “Ik hoorde woensdagochtend dat het besluit een week naar voren werd gehaald”, blikt ze terug. Ze wist toen nog niet dat zij de nieuwe burgemeester zou worden. “Maar dan ben je er wel de hele dag mee bezig. Ik denk dat het de meest stressvolle dag van mijn leven is geweest.”

“Gewoon aan de slag gaan en niet te veel mekkeren”