Shorttracker Kos mist Olympische Spelen door rugblessure: 'Teleurstellend'

Slecht nieuws voor de Bredase shorttracker Daan Kos. Hij is niet op tijd hersteld van een rugblessure en mist daardoor de Olympische Spelen. Dat maakte de KNSB dinsdag bekend.

Kos (22) liep de blessure in november op bij een val tijdens een training. Hij miste daarna twee wereldbekerwedstrijden en het EK van afgelopen weekend in Tilburg. Hij kreeg tot dinsdag de tijd om te revalideren. "Vandaag is in gezamenlijk overleg de knoop doorgehakt dat Milaan voor hem toch te snel komt", stelt de KNSB in een persbericht.

"Ik ben de selectiecommissie dankbaar dat ik nog wat langer de tijd heb gekregen, maar het is helaas niet genoeg", legt Kos uit. "Ik kan al wel weer trainen op het ijs, maar ik voel zelf ook dat het niet realistisch is om op de Spelen of het WK in maart op topniveau te zijn."

"Er is echt met man en macht gewerkt om mij klaar te stomen voor de Spelen. Dat het niet is gelukt, is ontzettend teleurstellend voor ons allemaal", zegt hij verder.