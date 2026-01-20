Dit resultaat heeft PSV morgen nodig om door te gaan in de Champions League

PSV is dicht bij de volgende ronde van de Champions League, maar met nog maar twee wedstrijden te gaan in het Miljardenbal begint de spanning in Eindhoven te stijgen. Woensdag staat de cruciale wedstrijd uit bij Newcastle United op het programma. Wat gebeurt er als PSV wint, gelijkspeelt of verliest? We zetten het voor je op een rijtje.

PSV wint in Newcastle Dit zou het ideale scenario voor de Eindhovenaren zijn. Met drie punten in Newcastle zou PSV op 11 punten komen en is de volgende ronde zo goed als zeker. Vorig jaar was de grens voor de volgende ronde 11 punten en viel er slechts één team op doelsaldo buiten de boot. Gezien het doelsaldo van PSV zal dat niet gebeuren en zou de Nederlandse koploper dus vrijwel zeker de tussenronde in gaan.

Sinds vorig seizoen werkt de Champions League met een nieuwe opzet: 36 teams, één grote ranglijst en acht wedstrijden tegen verschillende teams. De nummers 1 tot en met 8 gaan direct door naar de volgende ronde en de plaatsen 9 tot en met 24 geven recht op een plekje in de tussenronde. PSV staat na zes wedstrijden met acht punten op plek 21.

PSV speelt gelijk

Een gelijkspel zou op papier een prima resultaat zijn, maar in werkelijkheid heeft PSV daar niet heel veel aan. PSV zal dan hoe dan ook een resultaat moeten halen in de laatste wedstrijd tegen Bayern München, om zo alsnog de volgende ronde te halen.

Een gelijkspel tegen de Duitse kampioen zou PSV dan op een eindtotaal van 10 punten zetten. Afgelopen jaar was dat niet genoeg om de tussenronde van de Champions League te halen, maar door de wisselende resultaten lijk je dit jaar met 10 punten mogelijk nét boven de streep te komen. In dit scenario is PSV wel afhankelijk van de resultaten van andere teams. Mocht PSV na een gelijkspel in Newcastle winnen van Bayern, dan is het uiteraard ook door.

PSV verliest in Engeland

Dit zou een zware tegenvaller zijn voor de ploeg van Peter Bosz. PSV blijft in dit geval steken op 8 punten en dan zal er op 28 januari in het Philips Stadion gewonnen moeten worden van topclub Bayern München. De Duitsers verloren tot nu toe alleen van koploper Arsenal. Daar tegenover staat dat PSV eerder dit seizoen al liet zien kampioenen te kunnen verslaan door Napoli en Liverpool van de mat te spelen.

Hoe groot zijn de kansen?

PSV heeft het dus volledig in eigen hand. Eén ding staat vast: er moet door de Eindhovenaren resultaat gehaald worden met nog twee lastige wedstrijden te gaan. Ter geruststelling voor de PSV-fans: databureau Opta schat de kans dat PSV doorgaat momenteel op 78,6%.