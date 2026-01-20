Advertentie
Twee mensen gewond nadat auto over de kop slaat op A58
Vandaag om 14:12 • Aangepast vandaag om 15:57
Twee mensen zijn dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hun auto meerdere keren over de kop sloeg bij een ongeluk op de A58 richting Breda tussen Sint Annabosch en knooppunt Galder. De linkerrijstrook was een tijd lang dicht.
Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet weten dat bij het ongeluk twee auto’s betrokken waren, waarvan één over de kop is geslagen. De twee inzittenden van de over de kop geslagen auto raakten gewond. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij.
