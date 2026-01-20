Opstand in PVV-fractie maar Brabantse Kamerleden blijven Wilders trouw

De Brabantse PVV-Kamerleden Maikel Boon en Rachel van Meetelen blijven loyaal aan Geert Wilders. Dinsdag verlieten zeven PVV’ers de Tweede Kamerfractie uit onvrede over de koers en het leiderschap van Wilders. De Brabantse Kamerleden maakten geen deel uit van die groep.

De inmiddels ex-PVV’ers eisten in een brief aan Wilders een koerswijziging. Zo moest de PVV een democratische partij worden met leden en moest er onderzoek worden gedaan naar de verkiezingsnederlaag. Bovendien zou iemand anders partijleider moeten worden.

De vertrekkende Kamerleden vinden ook dat Wilders de PVV zélf uitsluit door niet te willen samenwerken met het aankomende minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. Volgens de vertrekkende Kamerleden staat met dit alles het voortbestaan van de PVV op het spel.

"Dat is niet wat we van plan zijn te gaan doen", reageerde Wilders op de plannen. "En ik ben niet voor een ledenpartij."

Brabanders blijven bij PVV

De Brabantse PVV-Kamerleden Maikel Boon en Rachel van Meetelen blijven in de fractie en behoren niet tot de groep van zeven Kamerleden die de brief met kritiek opstelden. Boon stond bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer op plek 23 en was daarvoor jarenlang Statenlid in Brabant. Vlak voor de verkiezingen in oktober vorig jaar kwam hij in opspraak omdat hij samen met een fractiegenoot racistische AI-plaatjes had gemaakt.

Van Meetelen stond op plek 25. Bij de verkiezingen twee jaar daarvoor stond ze nog op plek 3.