Weerorakel Johan Verschuuren was de koning van de weerspreuken

'Goeiemorrege!' Generaties Brabanders groeiden op terwijl ze naar de radio luisterden en bij Omroep Brabant weerman Johan Verschuuren hoorden vertellen wat voor weer het die dag zou worden. Het is woensdag vijf jaar geleden dat de Aarle-Rixtelnaar op 85-jarige leeftijd overleed. Verschuuren was de koning van de weerspreuk en het weerorakel van Brabant.

"Komt voor Sint-Jan geen regen neer, dan komt er na hem des te meer." Of: "Regen voor negen uur, is niet van lange duur." Johan Verschuuren begon het weerpraatje bij Omroep Brabant altijd met zijn iconische 'goeiemorrege', maar net zo kenmerkend waren de weerspreuken waarmee hij afsloot. De uit Aarle-Rixtel afkomstige weerman was wars van computers en datamodellen. De weerwijsheden waarmee hij wereldberoemd werd in Brabant kwamen ook niet uit boeken. Met hulp van de natuur maakte Johan zijn weersvoorspellingen. De vogels, de lucht en de wolken vertelden het hem. Aan het geluid van de trein naar Helmond hoorde hij bijvoorbeeld uit welke richting de wind kwam.

'Geeft augustus begin veel zonneschijn, dan zal het een strenge winter zijn.'

Vanaf 1982 was hij te horen op Omroep Brabant, bijna dertig jaar lang. Ook daarna werd Verschuuren regelmatig om weeradvies gevraagd door de omroep. "Krijgen we een witte kerst? Komt er nog een Elfstedentocht? Hoe lang houdt de hittegolf aan?" Verschuuren legde het met alle liefde uit, gevolgd door een van zijn wijsheden: "Geeft augustus begin veel zonneschijn, dan zal het een strenge winter zijn."

Weerspreuken waren onlosmakelijk verbonden met dé weerman van Omroep Brabant. Jean-Paul Korst, weerman uit Berkel-Enschot, werkt zelf ook met weerspreuken. "Johan was mijn mentor als het over weer gaat", zegt Korst met warmte in zijn stem. "Ik was jarenlang een van zijn waarnemers." Verschuuren bouwde een netwerk van weeramateurs uit heel Brabant die hem dagelijks het weer doorgaven. Korst: "Johan heeft me echt alles geleerd over natuur en het weer, de dieren en planten."

'Als in januari de vorst niet komen wil, komt hij vast in april'

Korst is nog steeds een fanatiek weerman, onder meer voor zijn eigen blog Tilburgers.nl en wekelijks in het blad De Schakel in Berkel-Enschot. "Daar staan spreuken van mij in", lacht Korst. "'Als in januari de vorst niet komen wil, komt hij vast in april.'" Waar Verschuuren zich volledig door de natuur liet leiden, kijkt Korst nu ook naar datamodellen en een wetenschappelijke benadering van het weer. "Als je het hebt over die weerspreuken, die kloppen. Maar wel heel lokaal. Het zijn van oorsprong boerenwijsheden. Boeren wisten dan wanneer ze konden gaan hooien of gewassen van het land konden halen", legt Korst uit. Boeren luisterden altijd met bijzondere belangstelling naar de weerpraatjes van Verschuuren. "Maar met de huidige klimaatveranderingen gaan weerspreuken die over een langere periode gaan lang niet altijd meer op", weet Korst. Toch blijft ook hij zijn weerspreuken gebruiken. "Het leuke aan het weer voorspellen is om te zien of het wel uitkomt."

"Hij was fantastisch, echt een sociaal mens. Ik mis hem heel erg."