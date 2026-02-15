Waarom je bier tijdens carnaval zo waterig kan smaken

Tijdens carnaval wil bier nog wel eens waterig smaken. Is het daadwerkelijk aangelengd met water of toch niet? Een van de grotere carnavalsmysteries waar onze carnavalsreporter Tappie Thijs in is gedoken.

Hij haalt direct al het eerste mysterie weg, zo zegt Tappie Thijs: “Het komt in ieder geval niet doordat er minder alcohol in zit of dat horeca er water aan toevoegt, zoals sommige mensen denken.”

Maar waarom smaakt je biertje dan toch zo waterig?

Dat heeft vooral te maken met temperatuur. Met carnaval staan er vaak veel fusten buiten en moet er extra gekoeld worden. Als dat niet gebeurt, kan het laatste bier volgens Tappie Thijs zelfs 'naar een soort rooibosthee' gaan smaken.

Die extra koeling heeft wel een bijwerking: de eerste biertjes zijn vaak een stuk kouder dan de rest. Tappie Thijs: “En koud bier smaakt wateriger.”

Word je dan minder snel dronken van koud bier?

“Dat zou heel goed kunnen”, zegt Tappie Thijs. “Dat komt omdat je met carnaval veel buiten staat en veel aan het bewegen bent. Die twee dingen zorgen ervoor dat je minder snel dronken wordt.”



In onderstaande video legt Tappie Thijs het aan je uit.



