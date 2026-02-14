Dit is waarom we Schrobbelèr drinken met carnaval

Schrobbelèr, een van de standaard drankjes die veel Brabanders wel in huis hebben. Maar waarom is deze kruidenlikeur zo verbonden met carnaval? Samen met onze carnavalsreporter Tappie Thijs zochten we het uit.

“Hiervoor moeten we terug naar de jaren 70, naar de bedenker van Schrobbelèr: Jan Wassing,” vertelt Tappie Thijs. “Jan kon zelf niet zo goed tegen drank en besloot daarom een drankje te maken waar hij wél tegen kon.” Wassing mixte verschillende kruiden met elkaar en kwam zo tot Schrobbelèr.

Maar waarom drinken we Schrobbelèr dan juist met carnaval?

Jan Wassing zat bij de Tilburgse Carnavalsstichting en hij wilde graag wat extra geld inzamelen voor het Tilburgse carnaval. “Hij besloot op iedere carnavalszondag een kraampje neer te zetten op de Korte Heuvel,” zegt Tappie Thijs. “En wat verkocht hij daar? Juist: Schrobbelèr.” Die traditie bleef bestaan en daarom is Schrobbelèr al decennialang vaste prik met carnaval.