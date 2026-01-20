A50 nog altijd dicht na ongeluk met vrachtwagen

Op de A50 tussen Oss en Arnhem staan automobilisten dinsdagavond nog altijd in de file door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht.

Een vrachtwagen en auto kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing. De vrachtwagen is vervolgens tegen de vangrail gebotst. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk.

De vangrail is over zo'n honderd meter beschadigd geraakt. Rijkswaterstaat gaat de vangrail dinsdagavond herstellen. Verkeer kan in beide richtingen omrijden via Den Bosch over de A2, A15 of A73. Wanneer de weg weer kan worden vrijgegeven, is nog niet duidelijk.

De politie was aan het begin van de avond in de file aan het controleren op het gebruik van mobiele telefoons en het filmen van het ongeluk. Meerdere bestuurders zijn bekeurd.

Drukke spits

Ook op andere wegen in de provincie is het dinsdagmiddag druk. Op de A59 bij Oss liep de vertraging dinsdagmiddag op tot ruim anderhalf uur.