Navigatie overslaan

Uur vertraging op A50 door ongeluk met een vrachtwagen

Vandaag om 15:46 • Aangepast vandaag om 16:12
De vrachtwagen belandde in de vangrail (foto: Rijkswaterstaat).
De vrachtwagen belandde in de vangrail (foto: Rijkswaterstaat).

Op de A50 tussen Oss en Arnhem staan automobilisten dinsdagmiddag rond vier uur ruim een uur in de file door een ongeluk met een vrachtwagen. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen is bij het ongeluk in de vangrail beland bij knooppunt Bankhoef. Rijkswaterstaat gaat de vangrail herstellen.

Verkeer kan in beide richtingen omrijden via Den Bosch over de A2 en A15. Wanneer de weg weer kan worden vrijgegeven, is nog niet duidelijk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.