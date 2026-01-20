Uur vertraging op A50 door ongeluk met een vrachtwagen

Op de A50 tussen Oss en Arnhem staan automobilisten dinsdagmiddag rond vier uur ruim een uur in de file door een ongeluk met een vrachtwagen. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht.

De vrachtwagen is bij het ongeluk in de vangrail beland bij knooppunt Bankhoef. Rijkswaterstaat gaat de vangrail herstellen.

Verkeer kan in beide richtingen omrijden via Den Bosch over de A2 en A15. Wanneer de weg weer kan worden vrijgegeven, is nog niet duidelijk.