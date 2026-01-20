Jurylid gezocht: beslis mee over de carnavalshit van het jaar

Omroep Brabant zoekt een extra jurylid voor de Kies Je Kraker-verkiezing. Heb jij een grote liefde voor carnavalsmuziek en een scherp oor? Dan hebben we jou nodig. Samen met de rest van de jury bepaal jij welke 33 liedjes worden geselecteerd voor de verkiezing van dé carnavalskraker van 2026.

Daarom is, net als vorig jaar, de zoektocht naar een nieuw jurylid gestart. “Elk jaar kijken we kritisch naar de samenstelling van de jury, om het fris te houden en bij de tijd te blijven.”

“We vinden het belangrijk dat de jury een afspiegeling is van het hele carnaval”, legt radioproducer Mark Versteden uit. “Er zitten mensen uit de muziekwereld in, mensen van Omroep Brabant natuurlijk, maar we horen ook graag de mening van de echte carnavalsvierder.”

Ideale dag voor carnavallers

De selectiedag is dit jaar op woensdag 28 januari. Dan komt de jury bijeen in het Kies Je Kraker-hoofdkwartier, waar ook het Kies Je Krakerjournaal wordt opgenomen. “Die ochtend word je ontvangen met koffie en worstenbrood, want dat hoort er natuurlijk bij”, vertelt Mark.

Daarna begint het jureren. “Het is de ideale dag als je van carnavalsmuziek houdt. Je hoort alle liedjes die dit carnavalsseizoen zijn uitgekomen en je mag er ook nog eens wat van vinden. Jij bepaalt mee wat dé kraker van 2026 wordt.”

Hoe doe je mee?

Opgeven als jurylid kan via de Instagrampagina en Facebookpagina van Omroep Brabant Radio. Laat in de reacties weten waarom jij het perfecte jurylid bent. Uit alle inzendingen kiezen we vervolgens het nieuwe jurylid voor Kies je Kraker.

Degene die wordt uitgekozen krijgt daarna in het geheim via een privébericht een uitnodiging voor de selectiedag. Samen met Omroep Brabant-dj’s en mensen uit de muziekindustrie bepaal jij welke 33 nummers meedingen naar de titel Kies je Kraker 2026.