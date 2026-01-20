Harde campagne tegen roekeloos rijgedrag: 'Van doodgewoon naar gewoon dood'

Reclamezuilen die eruitzien alsof er een auto dwars doorheen is gereden, kromgetrokken frames en gebroken glas. Het oogt heftig en dat is precies de bedoeling. Met de campagne ‘Van doodgewoon naar gewoon dood’ worden jongeren in Eindhoven, Helmond en Tilburg geconfronteerd met de gevolgen van gevaarlijk gedrag in het verkeer.

Volgens wethouder Robert Strijk van Mobiliteit in Eindhoven is een harde aanpak nodig. “Het is een stevige spiegel, maar wel een noodzakelijke. De cijfers liegen er niet om”, stelt hij. De campagne is ontwikkeld met steun van onder andere de politie.

De gehavende reclamezuilen op drukke verkeersknelpunten in Tilburg, Helmond en Eindhoven markeren het begin van de campagne. De komende maanden volgt een online vervolg, waarin jongeren direct worden aangesproken en uitgedaagd om anders om te gaan met gevaarlijk rijgedrag.

Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers

Brabant telt de afgelopen jaren de meeste verkeersdoden van Nederland. Meer dan 90 procent van alle ongevallen heeft te maken met menselijk gedrag, vooral bij jongeren van 18 tot 24 jaar. Te hard rijden, bumperkleven en agressief reageren wordt steeds vaker als normaal gezien, melden de gemeenten Tilburg, Helmond en Eindhoven, die deelnemen aan de campagne.

Naast deze confronterende actie ‘Van doodgewoon naar gewoon dood’ loopt hier ook nog steeds de bredere verkeersveiligheidscampagne: 'Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers', die al in maart 2021 van start ging en sindsdien onderdeel is van de Brabantse aanpak om verkeersgedrag te verbeteren.