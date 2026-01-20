Huis in Made beschadigd door explosief, bewoners niet gewond

Bij een huis aan de Burgemeester van Campenhoutstraat in Made is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De bewoners waren op dat moment thuis, maar raakten niet gewond.

De explosie vond rond één uur ’s nachts plaats. Politie en brandweer kwamen ter plaatse. Door de knal sneuvelde een raam en liep de woning rookschade op. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en doet onderzoek naar de explosie. Om wat voor explosief het gaat, is nog niet duidelijk.