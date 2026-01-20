Bewoners luiden noodklok over onveilig park: ‘Het kan zo niet langer’

Waar je vroeger rustig met de hond kon lopen of op een bankje kon zitten, kijkt buurtbewoner Ton Melis nu eerst goed om zich heen als hij in het Tilburgse Wilhelminapark loopt. “Het kan zo niet langer” zegt hij. Volgens Ton maken drugs, ruzies en vernielingen het park onveilig.

Ton Melis is coördinator buurpreventie Oud-Noord en ziet bijna dagelijks wat er speelt in het park. “Normaal zouden hier kinderen spelen en mensen rustig op een bankje zitten, maar nu zijn het vooral groepen die ruzie maken, drinken of drugs gebruiken”, vertelt hij aan Omroep Tilburg.

Volgens Ton en andere buurtbewoners escaleert het vaak snel in het Wilhelminapark. “Drugsdealen, vechtpartijen, wildplassen en wildpoepen. Het begint vroeg en loopt door tot later op de dag,” zegt Ton.

Handhaving is volgens hem nauwelijks zichtbaar. “Boa’s zie je hier bijna niet, en de politie heeft maar één of twee wijkagenten voor dit hele gebied. Dat is veel te weinig”, legt hij uit.

Meldingen blijven liggen

Bewoners blijven melden, maar zeggen langzaam ‘meldmoe’ te worden. “Je hebt het gevoel dat er toch niks gebeurt,” zegt Ton. Vooral in de zomer loopt de spanning op en wordt het gebied nog kwetsbaarder.