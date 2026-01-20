Bewoners luiden noodklok over onveilig park: ‘Het kan zo niet langer’
Waar je vroeger rustig met de hond kon lopen of op een bankje kon zitten, kijkt buurtbewoner Ton Melis nu eerst goed om zich heen als hij in het Tilburgse Wilhelminapark loopt. “Het kan zo niet langer” zegt hij. Volgens Ton maken drugs, ruzies en vernielingen het park onveilig.
Ton Melis is coördinator buurpreventie Oud-Noord en ziet bijna dagelijks wat er speelt in het park. “Normaal zouden hier kinderen spelen en mensen rustig op een bankje zitten, maar nu zijn het vooral groepen die ruzie maken, drinken of drugs gebruiken”, vertelt hij aan Omroep Tilburg.
Volgens Ton en andere buurtbewoners escaleert het vaak snel in het Wilhelminapark. “Drugsdealen, vechtpartijen, wildplassen en wildpoepen. Het begint vroeg en loopt door tot later op de dag,” zegt Ton.
Handhaving is volgens hem nauwelijks zichtbaar. “Boa’s zie je hier bijna niet, en de politie heeft maar één of twee wijkagenten voor dit hele gebied. Dat is veel te weinig”, legt hij uit.
Meldingen blijven liggen
Bewoners blijven melden, maar zeggen langzaam ‘meldmoe’ te worden. “Je hebt het gevoel dat er toch niks gebeurt,” zegt Ton. Vooral in de zomer loopt de spanning op en wordt het gebied nog kwetsbaarder.
Eline Somers-Segers, voorzitter van de wijkraad Theresia, loopt dagelijks met haar honden door het park en maakt zich ook zorgen. “We raken eraan gewend dat dit soort dingen gebeuren. Dat is misschien wel het engste”, zegt ze.
Ze ziet dat de gemeente wel stappen zet, zoals camera’s die zijn neergezet, de inzet van extra handhaving en het park is een veiligheidsrisicogebied geworden, maar Eline merkt tegelijkertijd dat de problemen toenemen. De gebiedsvisie voor Oud-Noord wordt bovendien opnieuw uitgesteld. “Dan lijkt de urgentie gewoon te ontbreken,” zegt Eline.
Wonen aan het park is dubbel
Marjo Dirks woont al dertig jaar aan de rand het park. “Het is een plek waar ik graag ben, maar ook niet”, zegt ze. Ze verwijst naar het geluid van ruzies, geschreeuw en harde muziek.“ Tijdens evenementen zeggen bezoekers nog: ‘Wat een mooi park!’ Maar daarna komen ze niet meer terug.”
Ondernemers maken zich ook zorgen. Klaas-Jan Breedijk van de ondernemersvereniging Museumkwartier noemt het gebied 'geen visitekaartje'. “Het zou de rode loper van het station naar het museum moeten zijn, maar dat is het nu niet.”
Gemeente erkent probleem, bewoners eisen snelle actie
De gemeente erkent dat het Wilhelminapark zwaar belast is. Burgemeester Onno Hoes stelt dat handhaving alleen het probleem niet oplost. "Ook dakloosheid en zorgverlening spelen mee.”
De herinrichting van het park staat pas voor najaar 2026 gepland, de wijkvisie voor Oud-Noord volgt waarschijnlijk pas eind 2026. “De buurt kan niet wachten”, zeggen zij.
Volgende week bespreekt de gemeenteraad de situatie opnieuw.