Het noorderlicht en fatale mishandeling in Roosendaal: dit gebeurde vandaag

Het spectaculaire noorderlicht boven onze provincie en een dodelijke mishandeling in Roosendaal. Dit zijn de verhalen die je deze dinsdag gelezen moet hebben.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Het noorderlicht was maandagavond uitzonderlijk goed te zien in Brabant, met zowel helderroze als groene kleuren. De timing en heldere hemel maakten het fenomeen extra bijzonder, volgens weerman Wouter van Bernebeek. Vanavond is er helaas geen nieuwe kans vanwege toenemende bewolking. Lees hier hoe het zit.

Een 21-jarige man is aangehouden voor de fatale mishandeling van een 47-jarige man in het Roosendaalse Park Vrouwenhof. Het slachtoffer raakte op 6 oktober bewusteloos na een vechtpartij met een groep van zeven tot acht personen en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Een 28-jarige vrouw uit Roosendaal is overleden in een politiecel in Breda. Ze werd donderdagavond aangehouden en werd zaterdagochtend onwel in haar cel. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de exacte doodsoorzaak. Lees hier meer details.

Het huis van Anton Zagers, gelegen naast de landingsbaan van Breda International Airport, staat na drie maanden nog steeds te koop. Ondanks dertien bezichtigingen en landelijke media-aandacht is er nog geen koper gevonden voor het bijzondere pand. Check hier hoe het zit.

Petra van den Dungen (49) liet een grote Phoenix-tattoo over haar rug zetten als symbool voor persoonlijke groei en een nieuw hoofdstuk in haar leven. De tattoo op haar linkerzijde staat voor haar emotionele ontwikkeling en herinnert haar aan haar innerlijke kracht. Hier lees je haar verhaal.