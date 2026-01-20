Automobilist zwaargewond bij ernstig ongeluk op A58, snelweg dicht

Een automobilist is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A58 tussen Tilburg-Centrum en Tilburg-Reeshof. De snelweg is in de richting van Breda dicht. Een traumahelikopter is op de weg geland.

Een auto zou volgens getuigen met hoge snelheid van de weg zijn geraakt en meerdere keren over de kop zijn geslagen. Of er andere auto's bij het ongeluk zijn betrokken, is nog niet duidelijk.

De zwaargewonde bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie, brandweer en een traumahelikopter kwamen op het ongeluk af.

De weg was een tijdje in beide richtingen dicht. Verkeer wordt vanuit Eindhoven omgeleid via Waalwijk over de A2, A59 en A27. De weg blijft voorlopig dicht, meldt Rijkswaterstaat.