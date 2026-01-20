Snelweg bij Tilburg nog lang dicht na crash, automobilist zwaargewond

Een automobilist is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A58 tussen Tilburg-Centrum en Tilburg-Reeshof. De snelweg blijft nog uren dicht in de richting van Breda dicht voor politieonderzoek.

De auto moest vermoedelijk uitwijken en belandde even na half acht in de sloot, meldt de politie. Volgens getuigen zou de auto met hoge snelheid van de weg zijn geraakt en meerdere keren over de kop zijn geslagen.

De zwaargewonde bestuurder is uit de auto bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie, brandweer en een traumahelikopter kwamen op het ongeluk af.

De weg was een tijdje in beide richtingen dicht. Verkeer wordt vanuit Eindhoven omgeleid via Waalwijk over de A2, A59 en A27. De weg kan naar verwachting pas in de loop van de nacht worden vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.