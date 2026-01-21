Advertentie
Lange file op de A58 richting Eindhoven door ongeluk
Vandaag om 06:55 • Aangepast vandaag om 07:12
Op de A58 staat woensdagochtend rond zeven uur bijna tien kilometer aan file vanuit Breda richting Eindhoven. Dat komt door een ongeval bij Tilburg.
Rond zeven uur 's ochtends bedraagt de vertraging richting het oosten bijna drie kwartier. Een rijstrook is dicht. "De berger is bezig om het voertuig uit de berm te trekken en op te takelen", aldus Rijkswaterstaat.
Ook raak op de A2
Wie via de A2 naar het noorden wil rijden vanuit Brabant moet ook rekening houden met file. Door uitgelopen werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen. Omrijden kan via Gorinchem over de A15 en A27.
Naar verwachting is de A2 rond tien uur weer helemaal open.
Advertentie
Advertentie