Navigatie overslaan

Lange file op de A58 richting Eindhoven door ongeluk

Vandaag om 06:55 • Aangepast vandaag om 07:12
File op de A58 door ongeval (foto: Rijkswaterstaat).
File op de A58 door ongeval (foto: Rijkswaterstaat).

Op de A58 staat woensdagochtend rond zeven uur bijna tien kilometer aan file vanuit Breda richting Eindhoven. Dat komt door een ongeval bij Tilburg. 

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Rond zeven uur 's ochtends bedraagt de vertraging richting het oosten bijna drie kwartier. Een rijstrook is dicht. "De berger is bezig om het voertuig uit de berm te trekken en op te takelen", aldus Rijkswaterstaat.

Ook raak op de A2
Wie via de A2 naar het noorden wil rijden vanuit Brabant moet ook rekening houden met file. Door uitgelopen werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen. Omrijden kan via Gorinchem over de A15 en A27.

Naar verwachting is de A2 rond tien uur weer helemaal open.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.