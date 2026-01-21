Ongeluk zorgt voor lange file op de A58 richting Eindhoven
Op de A58 stond woensdagochtend rond zeven uur een file van bijna tien kilometer vanuit Breda richting Eindhoven. Oorzaak was een ongeluk bij Tilburg.
Rond zeven uur woensdagochtend bedroeg de vertraging richting het oosten bijna drie kwartier. Een rijstrook was dicht. "De berger is bezig om het voertuig uit de berm te trekken en op te takelen", gaf Rijkswaterstaat aan.
Rond negen uur moesten automobilisten nog rekening houden met enkele minuten vertraging.
Ook raak op de A2
Wie woensdagochtend vanuit Brabant via de A2 naar het noorden wil, moet ook rekening houden met file. Door uitgelopen werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen. Omrijden kan via Gorinchem over de A15 en A27.
Naar verwachting is de A2 rond tien uur weer helemaal open.