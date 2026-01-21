Ongeluk zorgt voor lange file op de A58 richting Eindhoven

Op de A58 stond woensdagochtend rond zeven uur een file van bijna tien kilometer vanuit Breda richting Eindhoven. Oorzaak was een ongeluk bij Tilburg.

Rond zeven uur woensdagochtend bedroeg de vertraging richting het oosten bijna drie kwartier. Een rijstrook was dicht. "De berger is bezig om het voertuig uit de berm te trekken en op te takelen", gaf Rijkswaterstaat aan.