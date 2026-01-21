Gesprongen waterleiding zorgt voor overlast in Drunen

Op de Duinweg in Drunen is woensdagochtend een waterleiding gesprongen bij het fietspad. Door het lek stroomde een grote hoeveelheid water over het fietspad richting de Beethovenlaan.

De brandweer is aanwezig om het verkeer op de Beethovenlaan bij te staan. De Duinweg is door de gemeente met hekken afgesloten. Ook het fietspad is afgesloten, vooral omdat er een gat is ontstaan op de plek van de leidingbreuk.

Waterleverancier Brabant Water heeft de waterleiding afgesloten en de leiding wordt gerepareerd. De werkzaamheden kunnen nog enkele uren in beslag nemen.