Eindhoven levert automobilisten in onze provincie de meeste filestress op

Automobilisten stonden in onze provincie vorig jaar nergens vaker vast dan in Eindhoven. Dat blijkt uit onderzoek van navigatiebedrijf TomTom, dat de reistijden van zeventien Nederlandse steden onderzocht. Eindhoven staat op een derde plek in die Nederlandse ranglijst: alleen in Den Haag en Amsterdam moesten automobilisten nóg meer geduld hebben.

In Eindhoven was de gemiddelde extra reistijd door files vorig jaar voor automobilisten 44 procent. In Breda, Tilburg en Den Bosch, die in de lijst respectievelijk de 9de, 11de, en 13de plek innemen, is die vertraging respectievelijk 37, 33, en 31 procent.

Drukker

In heel Nederland neemt de drukte op de wegen op verschillende momenten toe en af. De avondspitsen waren vorig jaar drukker dan in 2024, maar de ochtendspitsen verliepen juist soepeler. Dat komt doordat werkdagen flexibeler worden.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen de eerste uren thuis aan de slag gaan, voordat ze naar kantoor gaan. Het verkeer is dan gespreid. Maar tussen vijf uur ’s middags en zes uur ‘s avonds gaat iedereen wel tegelijk weer naar huis.

Het kan altijd erger

Vergeleken met andere landen valt de vertraging in Nederland overigens nog mee. Koploper Den Haag staat wereldwijd op plek 81, met 51 procent extra reistijd door files. De drukste stad ter wereld is Mexico-Stad met 76 procent vertraging, gevolgd door Bengaluru in India.



In de Colombiaanse stad Barranquilla halen automobilisten een gemiddelde snelheid van 16,4 kilometer per uur.