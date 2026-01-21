Ongeluk zorgt voor meer dan uur vertraging op A50

Een ongeluk bij de Maasbrug op de A50 in de richting van Arnhem zorgt woensdagochtend voor een hoop vertraging. Rond tien over acht staat er een file van 75 minuten voor de Maasbrug bij Ravenstein.

Het ongeluk gebeurde tussen afslag Nistelrode en de Maasbrug in de richting van Arnhem. Volgens Rijkswaterstaat zijn de betrokken voertuigen rond acht uur naar de vluchtstrook verplaatst om de rijbaan weer vrij te maken. Daar worden de beschadigde wagens geborgen.

Het ongeval leidt tot forse verkeershinder. Hoewel de weg inmiddels vrij is, stond er rond tien over acht een file van 11,5 kilometer. Automobilisten moesten op dat moment rekening houden met een vertraging van ongeveer 75 minuten richting Arnhem.

Rond tien uur is het grootste deel van de file verholpen.

Ook druk

Ook op andere trajecten is het druk. Tussen Oss-Oost en knooppunt Paalgraven, in de richting van de A50, lopen automobilisten ruim een kwartier vertraging op.

In de tegengestelde richting is het eveneens druk. Tussen knooppunt Ewijk in Gelderland en de Maasbrug stond rond dat tijdstip 7,5 kilometer file, met een extra reistijd van ongeveer 20 minuten.