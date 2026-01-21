Automobilist overleden na zware crash op A58 bij Tilburg

De automobilist die dinsdagavond zwaargewond raakte bij een crash op de A58 tussen Tilburg-Centrum en Tilburg-Reeshof is overleden. Dat meldt de politie woensdagochtend.

De man moest vermoedelijk uitwijken, raakte met zijn auto van de weg en sloeg meerdere keren over de kop. De snelweg was na het ongeluk urenlang afgesloten. Het slachtoffer werd na de crash uit zijn auto bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie, brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De helikopter landde naast de snelweg in de berm. Maar hulp mocht niet meer baten, zo bevestigt de politie woensdag aan Omroep Brabant. De bestuurder is in de loop van dinsdagnacht aan zijn verwondingen bezweken.

Op beelden is te zien dat de auto na de crash volledig in elkaar zat.