Van sneeuw tot krokodillen: Martijn jaagt in Afrika weer op rallytitel

Het stond absoluut niet in de planning, maar soms rolt een avontuur vanzelf je leven binnen. Martijn van den Broek uit Bladel staat op 24 januari toch weer aan de start van de Africa Eco Race. En niet zomaar: met een gloednieuwe buggy gaat hij zijn titel in de T4-klasse verdedigen. "Het begon als een grap, maar ineens stond alles op groen."

Na eerdere deelnames aan zware rally’s, waaronder de Dakar Rally in 2024, was Van den Broek eigenlijk op zoek naar iets anders. "We hadden vorig jaar de Africa Eco Race gereden met maar één doel: finishen. Dat we uiteindelijk de T4 wonnen en derde overall werden, was echt boven verwachting. Voor dit jaar zochten we daarom een nieuwe uitdaging, maar ineens kwam er een plek vrij bij het QFF Racing team uit Eersel. Of hij toch mee wilde naar de Africa Eco Race. "Eerst lach je dat weg, maar dan ga je erover nadenken. Thuis besproken, op de zaak besproken, sponsoren gesproken… en overal ging het licht op groen."

"Dan rij je in een woestijnrally en zie je krokodillen langs de kant."

De keuze was dan ook snel gemaakt. Voor Martijn van den Broek is de Africa Eco Race echt een heel bijzondere wedstrijd om te rijden. "Elke dag rijd je ongeveer vijfhonderd kilometer en elke vijfhonderd kilometer ziet de wereld er compleet anders uit", vertelt hij "Je begint in het Marokkaanse Atlasgebergte, waar je soms zelfs door sneeuw en ijs rijdt. Een paar dagen later zit je midden in de duinen en daarna op eindeloze open vlaktes in Zuid-Marokko en Mauritanië, waar je 360 graden om je heen niks ziet. Alles draait daar om navigeren op kompas."

"Uiteindelijk ga je van Mauritanië naar Senegal toe en dan rij je ineens door een deltagebied. Vorig jaar lagen daar de krokodillen langs de kant en hebben we wilde zwijnen langs de weg zien staan. Dan denk je van, ik ben toch een woestijnrally aan het rijden, haha. Je eindigt bij het legendarische Lac Rose, het roze meer waar de Dakar Rally altijd finishte."

Martijn van den Broek in zijn buggy.

Maar er is meer dan alleen het landschap en het avontuur. Van den Broek wil heel graag zijn titel prolongeren en eerste overall eindigen. Met een nieuwe buggy denkt hij een goede kans te hebben. De oudere X3 is ingeruild voor een Can-Am Maverick R. "Groter, meer veerweg, meer vermogen en vooral betrouwbaarder in de duinen", zegt hij over de wagen. "Maar het grote verschil zit in de versnellingsbak. De oude buggy had een CVT-riem die in het zand snel heet kan worden en in de nieuwe zit een automaat. Dat betekent: blijven rijden zonder bang te zijn dat je stilvalt. Dáár win je tijd."

"Ik ben een beetje op wraak belust richting de organisatie van de Africa Eco Race."

Een extra uitdaging in Afrika is wel dat Van den Broek met een andere navigator rijdt. Zijn vaste navigator kon op het laatste moment geen vrij krijgen. In plaats van Jan-Paul van der Poel zit daarom straks Mike Daas uit Bergeijk naast hem in de buggy. "We hebben samen getest en dat voelde meteen goed. Belangrijk, want bij navigatie draait het om vertrouwen en details." Martijn van den Broek heeft super veel zin in de Africa Eco Race. Dat komt ook omdat hij nog een appeltje te schillen heeft met de organisatie. Door een reglementaire discussie miste hij vorig jaar nét een hogere plek overall. "Dat blijft hangen bij mij. Dus ja, er zit nog wel wat extra motivatie. Ik ben wel een beetje op wraak belust richting de organisatie. Maar dat is eigenlijk bijzaak. Ik heb er vooral veel zin in. Juist omdat het niet gepland was, voelt het extra speciaal", besluit Martijn van den Broek.