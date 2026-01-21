Verkrachting meisje in 1990: verdachte bekent opnieuw en blijft in cel

Willem V. uit Wijk en Aalburg heeft opnieuw toegegeven dat hij in 1990 een tienermeisje heeft verkracht. “Het is verschrikkelijk wat ik toen gedaan heb. Ik kan het niet meer terugdraaien.” V. drong bij haar ouderlijk huis in het Zuid-Hollandse Bodegraven binnen en ontkwam. Al die jaren kwam hij ermee weg, tot er in Engeland ineens een DNA-match opdook. Hij vroeg om vrijlating, maar de rechters vinden dat er te veel bezwaren zijn die nogal 'zorgwekkend' zijn.

Woensdag was er een tussentijdse zitting in zijn zaak voor de rechtbank in Den Haag. Het slachtoffer dat toen 14 was en nu een volwassen vrouw, zat met familie en begeleiding in de rechtszaal.



Verdachte Willem V. (59) verscheen zelf ook in de zittingzaal en bekende opnieuw. “Het is verschrikkelijk wat ik toen heb gedaan. Ik kan het niet meer terugdraaien. Ik schaam me voor wat er is gebeurd.” 'In mekaar geslagen'

V. zit sinds voorjaar 2025 in voorarrest en dat valt hem zwaar. “Ik draai dus niet mee in de gevangenis en ik ga niet naar de kerk. Ik ben een paar keer in mekaar geslagen. Ik weet dat u geen boodschap heeft dat ik 24 uur op mijn cel zit. Maar ik weet ook dat ik degene ben die de fout heeft gemaakt.” Hij legde uit dat zijn eenmanszaak failliet dreigt te gaan, tenzij ze hem vrijlaten. “Als ik vrijkom kan ik mijn belastingaangifte doen, geld regelen voor het slachtoffer. Anders ga ik de schuldsanering in.” Volgens V. wordt er veel over gesproken in het dorp.”



'Spandoeken en rieken'

Zijn advocaat onderbouwde het vrijlatingsverzoek. Hij stelde dat de man onnodig lang vastzit vergeleken met andere ernstige zaken. Bovendien schat hij de kans op herhaling klein in. “Het feit is decennia oud. Daarna is hij niet in beeld gekomen voor andere zedenfeiten. Hij heeft al jaren een partner.”

Er ontstond wat discussie. Een verkrachting uit 1990, kan daar nu nog ophef over zijn? Nee, zegt de advocaat van Willem V. De verdenking is serieus, maar de ophef ontbreekt. “Als we deze man nu loslaten, staan ze dan hier met spandoeken en rieken voor de deur?” De officier van justitie ziet die impact wel degelijk. Ze wees naar de drie journalisten in de zaal en verzette zich tegen vrijlating. “Dat kan ik aan de maatschappij niet uitleggen.” Onbegrip

De rechtbank was het daarmee eens. “Juist dat het zo lang heeft geduurd voordat er een verdachte een beeld kwam, maakt die schok zo groot.” Van vrijlating kan geen sprake zijn, vinden de rechters. “Wij denken dat het op onbegrip zal stuiten." Daarnaast stipte de rechtbankvoorzitter nog een paar bezwaren aan. “U bent een keer voor een zedenfeit veroordeeld in Den Bosch. Een dame in de borsten knijpen bij het uitgaan, u was toen jong. Wat ons meer zorgen baart, is dat het dossier aanwijzingen draagt voor abberaat seksueel gedrag. We vinden het zorgwekkend.” Abberaat betekent zoiets als ‘afwijkend’. Wat dat precies inhoudt, daarover zei de rechtbankvoorzitter niks. Maar het is duidelijk dat die belastende informatie meewoog in de beslissing om hem langer vast te houden. De zorgelijke toestand rond zijn bedrijf was ook niet bijzonder genoeg om hem vrij te laten. Dat betekent dat er nog een tussentijdse zitting komt in april. In juni is het inhoudelijke proces.