Aanvaller Abed verruilt Jong PSV voor club in de hoogste Spaanse divisie

De Israëlische voetballer Tay Abed van Jong PSV maakt de overstap naar het Spaanse Levante. De 21-jarige aanvaller heeft bij de Spaanse club een contract getekend tot medio 2029.

Levante Unión Deportiva is een club uit de stad Valencia. De ploeg waar Abed zich bij voegt, komt uit op het hoogste niveau van het Spaanse voetbal: de Primera División.

De 21-jarige Abed trainde in de jeugdacademie van Hapoel Tel Aviv en kwam in 2021 voor het eerst uit voor een jeugdteam van PSV. De Israëlische aanvaller speelde tachtig wedstrijden voor Jong PSV. In het bekertoernooi tegen GVVV maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van PSV.