Dief neemt dure spullen mee en laat chocoladespoor achter in Hilvarenbeek

Agenten in Hilvarenbeek kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag op een bijzondere manier een inbreker op het spoor. Naast dure spullen had de inbreker ook zijn zinnen gezet op een doos chocolade.

"Één ding weten we over de dader: het is in ieder geval een chocoladeliefhebber", schrijven agenten rond vijf uur in de ochtend op sociale media. Tijdens zijn vlucht liet de dief een Hans-en-Grietje-achtig spoor van chocolaatjes achter in het huis.

Doos chocolaatjes

Agenten reageerden op een melding van een woninginbraak. Toen zij bij het huis kwamen, bleek de dader al verdwenen. Wel troffen ze een mierzoet spoor aan. "Naast kostbare spullen was ook een doos vol chocolaatjes gestolen." Op foto’s is te zien dat kleine pure en witte chocoladeschijfjes door het huis verspreid liggen.

"Woensdag gaat de Forensische Opsporing mogelijk nog onderzoek doen bij de woning", schrijven de agenten. Of er inmiddels een verdachte zoetekauw is aangehouden, is niet bekend.