Het is nu best aangenaam maar wen er maar niet aan, waarschuwt onze weerman

Het wordt woensdag, donderdag en vrijdag aangenaam weer in onze provincie, maar wen er maar niet aan, waarschuwt weerman Rico Schröder van Weerplaza. Vanaf zaterdag keert de kou terug - en die kou is hardnekkig, geeft hij aan. Er is zelfs kans op sneeuw.

Deze woensdag valt er in het westen van de provincie overdag wat regen. “En ook in het oosten zal wat gespetter zijn, maar dat stelt niet veel voor”, zegt Schröder. “Die buien trekken snel naar het noorden en verlaten de provincie. Het blijft zo'n acht tot negen graden.

Steeds kouder

Donderdag draait de wind naar het oosten en neemt de windkracht toe. Er komt koudere lucht onze kant op, maar het blijft nog steeds zo’n zeven graden. Ook vrijdag wordt het aangenaam in Brabant met temperaturen van rond een graad of acht.

Daarmee ligt het kwik deze week boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Dat is namelijk zo'n zes graden. Toch duurt het volgens Schröder niet lang voordat we een snoekduik onder dat gemiddelde maken.

Kans op sneeuw

“Vanaf het weekend dalen de temperaturen fors. Zaterdag wordt het ongeveer drie graden en zondag wordt het maar één graad boven nul”, zegt Schröder. Sterker nog, er is zelfs kans op sneeuw dit weekend. Dat zal geen dik pak worden, 'maar het kan zeker even sneeuwen'.

De kou houdt na het weekend dagenlang aan. “Het blijft overdag de hele week koud, met temperaturen van net boven de nul. 's Nachts gaat het zelfs vriezen. Daar komt de komende week waarschijnlijk geen verandering in", besluit de weerman.