Muur brokkelt af nadat bestuurster huis ramt in Bergen op Zoom
Vandaag om 10:35 • Aangepast vandaag om 11:12
Een vrouw is woensdagochtend met haar auto tegen de gevel van een huis gebotst aan de Wikkelaan in Bergen op Zoom. Door de klap stortte een deel van de muur in en belandden flink wat bakstenen voor de voordeur van het huis.
De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en haar auto wordt geborgen. De wagen raakte zwaar beschadigd.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
