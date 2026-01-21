Navigatie overslaan

Muur brokkelt af nadat bestuurster huis ramt in Bergen op Zoom

Vandaag om 10:35 • Aangepast vandaag om 11:12
De bakstenen liggen voor de deur na de klap (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
De bakstenen liggen voor de deur na de klap (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

Een vrouw is woensdagochtend met haar auto tegen de gevel van een huis gebotst aan de Wikkelaan in Bergen op Zoom. Door de klap stortte een deel van de muur in en belandden flink wat bakstenen voor de voordeur van het huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en haar auto wordt geborgen. De wagen raakte zwaar beschadigd. 

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.