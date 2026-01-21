Verenigde Staten raken Brabantse reizigers kwijt: 'We slaan Amerika over'

De droom van een roadtrip door Amerika lijkt voor veel Brabanders voorlopig in de koelkast te staan. Brabantse reisbureaus zien een forse daling in boekingen naar de Verenigde Staten. Zelfs routes die via Amerika lopen worden minder gekozen. De internationale spanningen en onrust rond Donald Trump spelen daarbij een duidelijke rol. "We merken dit al een jaar lang", vertelt Pelikaan Reisbureau in Breda dat in een jaar tijd een afname van wel 35 procent ziet.

"Twee zomers geleden waren de Verenigde Staten nog booming. Er werd veel geboekt", vertelt de organisatie. Dit was in de zomer van 2024, nog vóór Trump president werd. "Daarna kwamen er veel minder boekingen binnen. 'We hoeven niet naar Amerika, dat slaan we even over', horen we klanten dan zeggen."

Afname

Het reisbureau in Breda spreekt zelfs van een afname van 35 procent wanneer de periode van 1 december 2025 tot en met 21 januari 2026 wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. "Het reisadvies is nog steeds groen, dus je kunt nog steeds gaan. Sterker nog: het kan juist aantrekkelijk zijn om nu te reizen, omdat de prijzen momenteel een stuk lager liggen."

ESTA als extra drempel

ReisCreaties Reisbureau Eindhoven bespeurt dezelfde trend. "Mensen gaan absoluut minder naar de Verenigde Staten, dat is heel duidelijk te zien", zegt het reisbureau. Maar daar blijft het niet bij. "Het is zelfs zo dat mensen niet meer via de Verenigde Staten willen reizen."

Als je naar het land wil, moet je vooraf een ESTA aanvragen: een online reistoestemming. Zonder deze aanvraag kom je het land niet in. Daar worden persoonlijke gegevens gevraagd, informatie over je baan en eerdere reizen. Ook reizigers die alleen via de VS vliegen moeten dit invullen. "Mensen horen van alles in de media over Trump. Ze vertrouwen het niet. Ze willen niet dat het land al hun gegevens heeft", zegt het reisbureau.

Waar gaan reizigers dan wél naartoe?

"Ik weet niet of alle mensen die nu niet naar de Verenigde Staten gaan automatisch naar Azië vertrekken, maar we zien daar wel een duidelijke stijging", vertelt het Eindhovense reisbureau. Vooral Maleisië, Thailand en Vietnam zijn populair. "Je hebt er strand, cultuur en indrukwekkende bezienswaardigheden. We hebben daar erg goede ervaringen mee."