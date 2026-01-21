Man (28) trapt in advertentie van lokagent: 'Jonge boy zoekt pay’

Met een korte advertentie op een datingsite voor, met name, homoseksuele mannen wist de politie een Bosschenaar (28) die op zoek was naar seks met een minderjarige in de val te laten lopen. ‘Jonge boy op zoek naar P (pay)’, stond er op Bullchat.com. Het profiel leek van een 17-jarige jongen, maar was in werkelijkheid van een lokagent. Justitie eiste woensdag een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf tegen de man in de rechtbank in Den Bosch.

Een opmerkelijke zaak en misschien wel een succesje voor de politie in de lastige jacht op mannen die online op zoek zijn naar jonge jongens voor betaalde seks. Vreemd was wel dat de man, om wat voor reden dan ook, pas na 2,5 jaar voor de rechter stond. En dat scheelde de nu 28-jarige Bosschenaar in ieder geval een eis voor een onvoorwaardelijk celstraf. Nu hield de officier het bij een eis van 180 dagen, waarvan 177 voorwaardelijk. De drie dagen verschil heeft de man al in voorarrest uitgezeten. Wel werd nog een taakstraf geëist van 180 uur. De Bosschenaar was heel erg nerveus tijdens de zitting. De rechters wilden natuurlijk van hem weten hoe het allemaal was gegaan op die bewuste dag: 21 juni 2023, want toen reageerde de man op de advertentie van de lokagent op Bullchat: ‘Jonge boy op zoek naar P’, stond er, waarbij p staat voor pay, ofwel betaling. De man vroeg naar de gegevens van de 17-jarige en kreeg als antwoord van de agent: 17/180/70 (leeftijd, lengte en gewicht). Jongen 'verhuren'

Al snel kwam de Bosschenaar op het idee om de jongen te ‘verhuren’ en op parkings, hotels of bij hem thuis mannen te laten ontvangen. De 17-jarige wilde 300 euro per uur verdienen en dat geld konden de twee dan verdelen, opperde de Bosschenaar. 70 procent voor de jongen en 30 procent voor hem. Daarna spraken de mannen ook af om samen seks te hebben. De Bosschenaar gaf echter niet zijn eigen adres, maar een huisnummer iets verderop in de straat om eerst maar eens te zien hoe die jongen eruit ziet. Maar tot een ontmoeting kwam het niet en agenten die de man weer terug naar huis zagen gaan, pakten hem daar op.

De officier van justitie vroeg vrijspraak voor de seksafspraak met een minderjarige, omdat er nooit seks heeft plaatsgevonden. Maar ze zette wel vol in op de voorbereidingen om de 17-jarige in de prostitutie te laten werken. De Bosschenaar deed dat zelf ook wel, geld vragen aan oudere mannen voor seks, en dat wilde hij voor de 17-jarige ook wel regelen. "Ik wil je wel inhuren als teefje en klanten regelen", schreef de man letterlijk aan de nepagent. "Kan bij mij thuis, in de schuur, op parkings, hotels. Doen we 70 procent voor jou en 30 procent voor mij."

