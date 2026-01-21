Carnavalsoptocht Moesland in gevaar door sloop bouwschuur: 'Laatste jaar'

De carnavalsoptocht van Schaijk staat zwaar onder druk. Eén van de bouwplekken, waar ongeveer een derde van alle praalwagens wordt gebouwd, gaat plat. Hierdoor dreigen deze clubs na de carnaval op straat te staan. Stichting Carnaval De moeslanden wil dit voorkomen en vraagt met een brandbrief om hulp van de gemeente Maashorst.

De grote optocht op carnavalsmaandag in Moesland, zoals Schaijk tijdens carnaval heet, is een begrip in de wijde omgeving. Naast de vele loopgroepen telt de stoet zo'n vijftien praalwagens. Een van die wagens wordt gebouwd door carnavalsvereniging Ût Nauwt Nie. "We zijn al sinds begin november aan het bouwen", vertelt Stijn van Lith. "Nog wel", vult hij aan. Er is namelijk een probleem. De oude brandweerkazerne, waar maar liefst vijf praalwagens worden gebouwd, wordt na deze carnaval gesloopt. "En dat is wel een hard gelag, want wij dachten hier nog wel een aantal jaar te kunnen bouwen." In de oude kazerne knutselen voornamelijk jonge en beginnende clubjes aan hun creaties. "Het betekent veel voor het carnaval hier. Een van de clubjes hier is dit jaar begonnen met het bouwen van een praalwagen. Zij komen hier vaak kijken ook en vragen om tips. Maar dat zou dan nu ophouden. Als er geen nieuwe plek komt, dan zijn er gewoon vijf van de vijftien praalwagens minder. Jammer als dat zou gebeuren."

De oude brandweerkazerne in Schaijk waar druk wordt gebouwd aan de carnavalswagens (foto: Tom Berkers)

Genoeg reden voor het luiden van de noodklok. "We zijn hier al jaren over in gesprek met de gemeente", vertelt voorzitter Jeroen van Zuijlen van stichting Carnaval De Moeslanden. "Het wordt steeds lastiger om alternatieve plekken te vinden bij boeren of ondernemers. Juist voor jonge clubs en nieuwe aanwas is dit funest." Begin 2025 leek de oplossing gevonden. De gemeente Maashorst gaf groen licht voor de bouw van een nieuwe carnavalsloods op de voormalige gemeentewerf, bedoeld voor zeker vijftien jaar. "We waren dan ook erg blij toen we dit te horen kregen. De gemeente heeft ons goed geholpen, maar we schrokken wel van de kosten."

De oude brandweerkazerne waar nu gebouwd wordt (rechts) en de beoogde nieuwe plek (links) (foto: Tom Berkers)

Al snel bleek het plan financieel onhaalbaar. De totale kosten bedragen, volgens een berekening van de stichting, zo’n 140.000 euro. Slechts een derde daarvan gaat naar de bouw van de loods. "Voor dat gedeelte hebben we ook gespaard. Voor de rest niet. Dat geld moeten we onder andere betalen aan de gemeente voor onder andere het gebruik van de grond, leges en het opstellen van plannen." "Het voelt ook wel als veel geld. Zeker in verhouding met het bedrag dat we zelf zouden inbrengen voor de bouw", vult de voorzitter aan. "Daar komt bij dat de loods maar tijdelijk mag blijven staan. Na vijftien jaar krijgt het terrein mogelijk een andere bestemming."

"We vragen ze om een oplossing te verzinnen."

In een uiterste poging heeft de stichting, juist nu net voor de verkiezingen én carnaval, een brandbrief gestuurd naar de gemeente Maashorst. "We vragen ze om een oplossing te verzinnen. Een eenmalig budget of meedenken waar we voor de lange tijd kunnen verblijven." Een eerste reactie is al binnen, namelijk van de lokale partij KOMPAS. "Zij gaan vragen stellen en ermee aan de slag. Daar ben ik blij mee", vertelt van Zuijlen. Daarmee blijft iedereen met een carnavalshart in Schaijk hopen op een oplossing, zo ook Prinses Nicole d'n Urste. "Het zou echt doodzonde zijn als de optocht dreigt te verdwijnen. Ik heb vorig jaar voor het eerst alles vanaf de prinsenwagen kunnen bekijken en het is fantastisch. Het is echt een hele belevenis."

Reactie gemeente Maashorst De gemeente Maashorst laat in een reactie aan Omroep Brabant weten het carnaval een warm hart toe te dragen. "We begrijpen het probleem en ook de urgentie: zonder passende bouw- en opslagruimte komt de continuïteit van deze mooie traditie onder druk." De kosten voor het bouwen op en gebruiken van de grond voor de beoogde vijftien jaar, op de voormalige gemeentewerf, zouden volgens de stichting rond de 140.000 euro zijn. Dat twee derde daarvan naar de gemeente zou gaan, klopt niet helemaal. "Niet alle bedragen gaan naar de gemeente en hoeven niet direct betaald te worden." Al beseft de gemeente Maashorst dat alles bij elkaar opgeteld het 'evengoed een flink bedrag is voor de stichting'. "Een pasklare oplossing is er niet. We zijn bereid om te onderzoeken of er andere opties of oplossingen zijn en blijven daarover graag in gesprek met de carnavalsstichting."