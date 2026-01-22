Welkom in Tilbur! Eh… Tilburg: letter ontbreekt in winterversiering

Tilburg, je bent er! Oh nee, toch niet. Op het Pieter Vreedeplein worden voetgangers de laatste jaren verwelkomd met winterse versiering in de vorm van de letters Tilburg. Alleen valt sinds dinsdag iets anders op: de laatste letter van de stadsnaam ontbreekt.

Er staat dus 'Tilbur' in plaats van 'Tilburg' en dat heeft niets te maken met de zachte g. Het lokale drama doet al de ronde op sociale media, waar vooral wordt gespeculeerd over het mysterie van de ontbrekende letter.

Berichten over het ontbreken van de 'g' doken dinsdag voor het eerst op Reddit. Wanneer de letter precies is weggehaald, is onduidelijk. Ook is het onduidelijk of de letter is gestolen of dat het gaat om een grapje.



Voorbijgangers zien er de humor wel van in. Een van hen denkt dat het misschien om een spel gaat. "Misschien moeten we de ‘g’ wel ergens gaan zoeken?"

Mysterie opgelost

Donderdagochtend biedt de gemeente verheldering over het 'mysterie'. Een 'groep belanghebbenden' is verantwoordelijk voor de versiering, meldt de gemeente Tilburg.

"De verlichting van de 'g' was kapot gegaan", meldt een woordvoerder donderdag. "De andere letters op het plein worden vandaag nog verwijderd. Dan wordt ook de 'g' gerepareerd."

Of de letters volgend jaar terugkeren is overigens nog onduidelijk, zegt de gemeente.