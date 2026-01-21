Miljoenen van provincie om bedrijven te helpen met AI-supercomputer

De provincie trekt vier miljoen euro uit om bedrijven, onderzoekers en overheidsinstanties te helpen overstappen van reguliere computers naar AI-supercomputers. Dit onder meer voor dataverwerking. Met de investering hoopt de provincie dat Brabant internationaal concurrerend kan blijven.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen is enthousiast dat ondernemers nu 'laagdrempelig toegang krijgen tot rekenkracht en kennis die nodig is om te groeien', zo laat hij weten in een verklaring.

Experts van de TU Eindhoven en de Tilburg University gaan bedrijven helpen bij het wegwijs worden in het werken met de supercomputer en met data. De AI-gedreven computers zijn vele malen krachtiger dan een gewone computer en kunnen daardoor veel meer informatie verwerken.

Gewone laptop

Volgens de proviciebestuurder werken bedrijven en onderzoekers nu vaak nog met AI op laptops en gewone computers. Dat werkt prima voor kleinere taken, maar zodra er meer rekenkracht nodig is, voor bijvoorbeeld geavanceerde AI-toepassingen, schieten die tekort.

Volgens de provincie kunnen AI-supercomputers op allerlei manieren helpen. Zo kan het gebruik ervan bijdragen aan het verbeteren van productieprocessen, het stellen van snellere diagnoses in de zorg en het vlotter laten verlopen van verkeer. Bedrijven die meedoen krijgen begeleiding in het gebruiken van de systemen.

Economische voorsprong

Het inzetten van meer AI-computers vraagt om een grote investering in kennis en infrastructuur. "We zijn trots dat we onze uiterst geavanceerde AI-expertise en faciliteiten kunnen uitbreiden en toegankelijk kunnen maken voor Brabant", zegt Patrick Groothuis, vicevoorzitter van de TU/e. "Zo dragen we bij aan innovatie en economische voorsprong in de provincie."

De kennisinstellingen, bedrijven, overheden en universiteiten die deelnemen aan het initiatief gaan hun kennis met elkaar delen.