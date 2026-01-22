Van hooligan tot voorzitter: 'Kale Frits' viert jubileum bij PSV-fanclub

Nee, vechten doet hij allang niet meer. "Ik sla niet meer zo hard en kan al helemaal niet meer zo hard wegrennen." Voordat Frits Bovers in 2001 PSV Fans United oprichtte, liet de fanatieke PSV-supporter vooral zijn vuisten spreken. Onlangs vierde 'Kale Frits' als voorzitter het 25-jarig jubileum van de fanclub.

Met een kale kop vol tattoos ziet hij er behoorlijk intimiderend uit. Maar wie Frits Bovers een beetje kent, weet wel beter. Hij houdt thuis schildpadden en verzamelt alles wat los en vast zit van PSV, Elvis en Heineken, maar over dat Amsterdamse bier later meer. Zichtbaar trots hangt hij een groot schilderij van PSV-keeper Jan van Beveren, dat hij op het jubileumfeest cadeau kreeg, aan de muur. "De beste keeper ooit." Al was het even zoeken naar een plekje, want de woonkamer van Bovers oogt als een museum. Bovers richtte in 2001 fanclub PSV Fans United op om verschillende supportersgroepen bij elkaar te brengen. Veel bestuurlijke ervaring had hij toen nog niet.

"Ik heb veel geknokt, maar alleen met mijn vuisten."

"In 2001 lag ik nog met de ME te rollen op het terras op 't Stratumseind, maar dat was een misverstand. Na een paar uur stond ik weer buiten." De volgende dag legde hij het akkefietje uit aan toenmalig voorzitter Harry van Raaij en daarna was het gedaan met zijn uitspattingen. Als fanclubvoorzitter had hij opeens een voorbeeldfunctie. "Dat was ook wel een stok achter de deur om op het rechte pad te blijven." Een lieverdje was hij niet maar hij vocht naar eigen zeggen altijd eerlijk. "Ik heb veel geknokt, maar alleen met mijn vuisten."

Over de hoogtepunten in 25 jaar als voorzitter van PSV Fans United hoeft 'Kale Frits' niet lang na te denken: "Elf kampioenschappen, vier keer de KNVB-beker en elf keer de Johan Cruyffschaal. Dat zijn natuurlijk sportief gezien de hoogtepunten". In en rond het stadion lieten Bovers en zijn medeclubleden zich gelden met bijzondere acties: "In 2009 hebben we een megaspandoek van 110 meter breed en 15 meter hoog laten maken dat bij de opkomst van de spelers op de noord-tribune omhoog ging." Ook was de fanclub betrokken bij de realisatie van de gietijzeren poort bij de Oostingang voor het stadion.

Frits Bovers op de thee bij de 100-jarige Frits Philips in 2005 (foto: Frits Bovers)

In 2005 mocht Bovers een kopje thee drinken bij die andere Frits. Frits Philips, toen 100 jaar oud. "Je keek dan zo helemaal in die grote tuin op de Wielewaal, schitterend. Wat hem het meeste is bijgebleven aan dat bezoek? "Frits Philips had allemaal krantenartikelen over tattoos in de keuken liggen. Echt zo'n ouderwetse keuken." Bovers vond het een grote eer uitgenodigd te worden voor een kopje thee.

"Dit jaar is het niet leuk om te doen."

De afgelopen twee seizoenen liet Bovers al voordat PSV de schaal omhoog mocht hijsen een kampioenstattoo op zijn been zetten. Dit jaar slaat hij over. En dan niet omdat hij geen plek meer heeft op zijn lijf. "Nee, dit jaar is het niet leuk om te doen. Dit jaar worden we met vlag en wimpel kampioen."

Dan nog even over dat Amsterdamse biermerk, Heineken. Dat hoort een echte Eindhovense jongen toch niet te drinken? "Toen PSV in 1988 die prijzen won, het landkampioenschap, de Europa cup I, de KNVB-beker, was Heineken onze biersponsor."

Bierviltje met wedstrijdprogramma van PSV uit 1987-88 met Heineken als biersponsor (foto: Frits Bovers)