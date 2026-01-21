Coen K. moet tbs krijgen voor doodschoppen vriendin, vinden deskundigen

Voor het doodschoppen van zijn vriendin Jessica Brants (38) adviseren een psycholoog en een psychiater om Coen K. (35) uit Uden tbs met voorwaarden op te leggen. Dat bleek woensdag tijdens de tweede regiezitting in deze zaak. Jessica werd op 17 juli vorig jaar gedood door Coen K. in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen. Sindsdien zit hij vast.

Coen K. was niet aanwezig tijdens de tweede regiezitting in de rechtbank in Den Bosch, hij bleef in zijn cel in de PI Grave. Tijdens de eerste zitting vertelde hij ‘vreselijke spijt’ te hebben dat hij op 17 juli zijn vriendin Jessica heeft gedood, maar nu liet hij zich vertegenwoordigen door een van zijn twee advocaten.

Tijdens de zitting maakte zijn advocaat duidelijk hoe deskundigen denken over de geestestoestand van zijn cliënt toen hij Jessica doodde door haar tegen hoofd en hals te schoppen. De psycholoog en de psychiater achten een behandeling voor K. noodzakelijk, zo bleek en dat wijst erop dat zij hem niet volledig toerekeningsvatbaar achten. Justitie zal naast tbs ongetwijfeld nog een lange gevangenisstraf eisen tijdens de uiteindelijke behandeling.

Maar zover is het nog lang niet. Pas komende zomer is het pathologisch rapport klaar en daarna moeten de bevindingen nog worden verwerkt. Een inhoudelijke zitting zal daarom pas op zijn vroegst in het najaar kunnen plaatsvinden, maar mogelijk pas in 2027.

'Kortsluiting'

Volgens zijn advocaat moet Coen K. kortsluiting hebben gehad die avond in juli door een verkeerde wisselwerking tussen alcohol en medicijnen. Zijn andere advocaat vertelde eerder dat Coen K. verslaafd was aan medicijnen als oxazepam en diazepam. Dat zijn medicijnen waarvan je rustig zou moeten worden. Maar in combinatie met alcohol zouden ze bij sommige mensen juist voor kortsluiting kunnen zorgen, zo legde hij na de eerste zitting uit.

Voordat K. de dodelijk trappen uitdeelde in het bijzijn van Jessica’s driejarige dochter hadden de twee ruzie, zo vertelde de advocaat. Jessica zou Coen van Vlijmen terugbrengen naar zijn huis in Uden, maar ze had, net als Coen, ook al flink gedronken. Te veel in ieder geval om hem nog weg te brengen met de auto. Die discussie is waarschijnlijk de ‘trigger’ geweest voor de ruzie en de dodelijke schoppen.