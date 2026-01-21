Coen K. moet tbs krijgen voor doodschoppen vriendin, vinden deskundigen
Voor het doodschoppen van zijn vriendin Jessica Brants (38) adviseren een psycholoog en een psychiater om Coen K. (35) uit Uden tbs met voorwaarden op te leggen. Dat bleek woensdag tijdens de tweede regiezitting in deze zaak. Jessica werd op 17 juli vorig jaar gedood door Coen K. in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen. Sindsdien zit hij vast.
Coen K. was niet aanwezig tijdens de tweede regiezitting in de rechtbank in Den Bosch, hij bleef in zijn cel in de PI Grave. Tijdens de eerste zitting vertelde hij ‘vreselijke spijt’ te hebben dat hij op 17 juli zijn vriendin Jessica heeft gedood, maar nu liet hij zich vertegenwoordigen door een van zijn twee advocaten.
Tijdens de zitting maakte zijn advocaat duidelijk hoe deskundigen denken over de geestestoestand van zijn cliënt toen hij Jessica doodde door haar tegen hoofd en hals te schoppen. De psycholoog en de psychiater achten een behandeling voor K. noodzakelijk, zo bleek en dat wijst erop dat zij hem niet volledig toerekeningsvatbaar achten. Justitie zal naast tbs ongetwijfeld nog een lange gevangenisstraf eisen tijdens de uiteindelijke behandeling.
Maar zover is het nog lang niet. Pas komende zomer is het pathologisch rapport klaar en daarna moeten de bevindingen nog worden verwerkt. Een inhoudelijke zitting zal daarom pas op zijn vroegst in het najaar kunnen plaatsvinden, maar mogelijk pas in 2027.
'Kortsluiting'
Volgens zijn advocaat moet Coen K. kortsluiting hebben gehad die avond in juli door een verkeerde wisselwerking tussen alcohol en medicijnen. Zijn andere advocaat vertelde eerder dat Coen K. verslaafd was aan medicijnen als oxazepam en diazepam. Dat zijn medicijnen waarvan je rustig zou moeten worden. Maar in combinatie met alcohol zouden ze bij sommige mensen juist voor kortsluiting kunnen zorgen, zo legde hij na de eerste zitting uit.
Voordat K. de dodelijk trappen uitdeelde in het bijzijn van Jessica’s driejarige dochter hadden de twee ruzie, zo vertelde de advocaat. Jessica zou Coen van Vlijmen terugbrengen naar zijn huis in Uden, maar ze had, net als Coen, ook al flink gedronken. Te veel in ieder geval om hem nog weg te brengen met de auto. Die discussie is waarschijnlijk de ‘trigger’ geweest voor de ruzie en de dodelijke schoppen.
De advocaten willen onderzoeken in hoeverre de alcohol en de medicijnen hebben bijgedragen aan de doodslag waar Coen K. voor terechtstaat. Meteen nadat hij Jessica had getrapt in haar huis belde hij zelf de ambulance. Hij werd ook meteen die dag verhoord en vertelde nog dronken en met een gebrek aan medicijnen voor de eerste keer zijn verhaal, vertelde zijn advocaat. Buren belden de politie nadat zij een hevige ruzie hadden gehoord, gevolgd door een oorverdovende stilte.
'Geen kwade inborst'
De advocaat van Coen K. bestreed woensdag dat de Udenaar vaker gewelddadig was. Uit appjes zou blijken dat hij en Jessica nooit ruzie hadden, laat staan dat hij geweld gebruikte. Ze hekelde dan ook de verklaring van een ex van Coen K. dat hij haar zou hebben mishandeld. “Door haar lijkt het of hij een psychopaat is en vaker mishandeld, maar hij heeft geen kwade inborst”, vertelde ze. “Het geweld op 17 juli kwam vanuit het niets.”
Jessica had twee dochters van 3 en 13 jaar oud en had al een half jaar een relatie met Coen K. uit Uden. Coen K. bekende in eerste instantie dat hij Jessica om het leven heeft gebracht door haar tegen hoofd en hals te schoppen. Maar volgens zijn advocaat ontkent hij dat nu.
In de zaal waren deze woensdag opnieuw veel familieleden en vrienden op de zitting afgekomen. Er werden vooral veel onderzoeksvragen besproken, want de verdediging wil nog veel getuigen horen en onderzoek doen.
De volgende zitting in deze zaak is op 2 april.
