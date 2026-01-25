Herenhuis in Bossche binnenstad te koop: ‘Zo’n straatje vind je zelden’

Zestien jaar lang woonde Jacqueline met haar gezin in een herenhuis aan de Sint Jacobstraat in Den Bosch, pal achter de Sint-Jacobskerk. Nu staat het pand te koop. “Dit huis klopt helemaal”, zegt ze. “Het is echt met veel liefde verbouwd.”

Toen Jacqueline er kwam wonen, zag het huis er nog heel anders uit dan nu. “We woonden eerst alleen op nummer 31”, vertelt ze. “Later konden we ook nummer 33 aankopen." En in 2016 werd het pand, in samenwerking met een architect, volledig verbouwd. "We hebben van twee woningen één huis gemaakt. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn we er bijna tien maanden uit geweest. Er is toen echt van alles aangepakt.” Keuken is de spil

“De keuken is de spil van het huis”, zegt Jacqueline. “Daar ben je met het gezin en met bezoek. Maar ’s avonds trek je je toch terug in de zithoek bij de haard. Dat is een fijne, rustige plek. Ook de wellnessruimte met sauna en jacuzzi gebruikten we in het begin veel.”

Het herenhuis dateert uit 1891 en heeft een woonoppervlakte van 270 vierkante meter. Er zijn vijf slaapkamers, twee badkamers, meerdere terrassen en een patio. De vraagprijs is 1,7 miljoen euro. Kerk in de achtertuin

Wat het huis extra bijzonder maakt, is de ligging achter de Sint-Jacobskerk. “Het lijkt alsof die kerk in je tuin staat”, zegt ze. “Daar heeft de architect heel mooi op ingespeeld. De verschillende patio’s lopen trapsgewijs richting de kerk en zorgen voor licht en privacy. Als mensen hier voor het eerst kwamen, waren ze altijd verrast. Dan keek je er zelf ook weer even met andere ogen naar.”

De woning ligt in een rustig, doodlopend straatje midden in de binnenstad. “Je loopt de Hinthamerstraat uit en staat ineens in een heel knusse, autovrije buurt”, vertelt Jacqueline. “De kinderen konden hier veilig op straat spelen. Er zijn buurtborrels, etentjes en in de zomer zaten we vaak voor het huis op een bankje in de zon.”

Meer hoekjes

Maar waarom vertrekt Jacqueline dan toch? “We merkten dat alles zich in één grote ruimte afspeelt”, zegt ze. “Dat is heel gezellig, maar met drie jongens is het soms prettig om meer afzonderlijke ruimtes te hebben.” In haar nieuwe huis is die ruimte anders ingedeeld. “Je bent samen, maar kunt je ook even terugtrekken. Dat past nu beter.”

